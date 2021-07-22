При выборе мебели в прихожую обычно приходится решать две основные задачи: как разместить верхнюю одежду и обувь, чтобы вещи были легкодоступны, не пылились и не обтрепывались, и как при этом не перегородить все свободное пространство этого традиционно небольшого помещения. Здесь на помощь приходит практичный и удобный шкаф-купе.

Заказав шкаф-купе для прихожей, можно и вещи аккуратно расположить в чистом месте, и сберечь свободную площадь по максимуму. Встроенные шкафы купе для прихожей вместительны, не занимают много места, их раздвижные двери в открытом виде не загораживают проход, а эстетичный внешний вид совершенно преображает это небольшое помещение.

Как лучше всего разместить шкаф-купе в прихожей?

Шкаф-купе в прихожей можно обустроить в нише или в углу. В последнем случае используются специальные угловые варианты, очень удобные с точки зрения экономии пространства. Встроенный шкаф-купе может использовать в качестве стенок, пола и потолка стены, что приводит к экономии материала на корпус шкафа и к выигрышу дополнительного пространства внутри шифоньера. Если же между фасадом встроенного шкафа-купе, стенами и потолком прихожей остаются зазоры, их закрывают декоративными фальш-панелями из ДСП.

Секции шкафа-купе для прихожей должны вмещать верхнюю одежду, обувь, а также разные мелочи, вроде зонтов, сумок, принадлежностей по уходу за обувью. Для верхней одежды рекомендуется оборудовать два отсека: в отделении меньшего размера висит то, что носится сейчас, а больший отсек вмещает вещи для других сезонов. Такое разделение ускорит поиск нужной одежды и позволит не тревожить остальные вещи, которые благодаря этому будут меньше обтираться друг о друга.

Одежду развешивают на продольных или поперечных вешалках, а если глубина шкафа-купе составляет меньше 60 см, выдвижные поперечные вешалки остаются единственным вариантом выбора. Для обуви хорошо оборудовать специальную полочку в нижней части шкафа, причем нужно следить, чтобы расстояние между вешалками для одежды и подставкой для обуви составило не меньше 1,5 м. Головные уборы удобно разместить на полке над вешалками, а средства по уходу за обувью лучше держать в ящиках, оборудованных в нижней части шкафа. А если шкаф-купе в прихожей используется еще и как хранилище пылесоса, полку для него тоже следует предусмотреть внизу, как и для других громоздких или увесистых предметов.