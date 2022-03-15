ента новостей

10:52
Библиотека и арт-резиденция ШКАФ собирает предметы народного искусства
10:45
В Донецке люди пришли возложить цветы на месте гибели людей
10:27
Боевая и специальная техника Северо-Западного округа Росгвардии прибыла в Петербург
10:18
В Ленобласти на федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
09:11
Импортозамещение лекарств ускорят
08:30
Модернизация продолжается
07:56
А у нас маски не отменили
00:07
Матч-триллер баскетбольного «Зенита» и ПБК ЦСКА, итог – минимальное поражение петербуржцев
15:06
Лекция на тему: "Крым в истории Российской империи" в Историческом парке
14:09
На КАД у Янино-1 произошло массовое ДТП
13:30
Корабелка встречает «Весну на Лоцманской»
13:18
В Ленобласти после пожара в квартире нашли погибшего
13:11
В Петербурге на пожаре погибли женщина и ребенок
11:33
В Петербурге состоится фестиваль военных оркестров Северо-Западного округа Росгвардии
11:28
Работы по ремонту деформационного шва на КАД завершены досрочно
10:52
В Ленобласти парень во время ссоры сбросил девушку с балкона на четвертом этаже
09:53
Больных ковидом стало меньше
09:02
Беглов теперь и в «Телеграме»
08:16
Беглов поддержал Тимощука
11:03
Жалуются на дорожную пыль
10:18
«Инстаграмма» не будет
09:35
Чего они добиваются санкциями?
10:30
Ковидные ограничения смягчают
09:19
Губернатор встретился с бизнесменами
08:33
Студенты хотят в Петербург
01:07
Три клуба КХЛ не смогли выиграть ни одного матча в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, среди них и соперник СКА
17:03
ООО «Транснефть – Балтика» помогло провести первенство СЗФО России по боксу среди юниоров
09:04
В «Макдональдс» уходят?
08:29
Национализация – это правильно!
07:52
ПМЭФ-2022 состоится
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Библиотека и арт-резиденция ШКАФ собирает предметы народного искусства

Библиотека и арт-резиденция ШКАФ собирает предметы народного искусства

0
130
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В России 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов.

В России 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов. Команда библиотеки и арт-резиденции ШКАФ готовит выставку, которая объединяет традиции и современность. Люди часто относятся к народному искусству как к чему-то наивному и примитивному. Сотрудники расширяют пространство, чтобы «пересобрать» экспорт народной культуры в наши головы.

В проекте «Сборка» до 17 мая собираются предметы быта, вышивки, украшения, элементы народного костюма, фотографии, тексты, аудио-/видеозаписи, связанные с народным искусством. Каждый житель Санкт-Петербурга может передать то, что, на его взгляд, хранит дух народа.    

Для участия в «Сборке» необходима общая анкета в электронном виде в сообществе пространства ШКАФ в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/shkaflib) или в бумажном виде в библиотеке (ул. Маршала Тухачевского, д.31).

Источник: ЦБС Красногвардейского района
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-02-2021, 20:38
Арт-резиденция ШКАФ запускает молодежную лабораторию современного искусства
10-11-2020, 15:55
Драматические чтения романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту»
22-09-2021, 15:00
Презентация книги книги «Советская мода. 1917-1991» Мэган Виртанен
18-11-2021, 19:11
Выставка «Периферийные пространства»
3-03-2022, 11:52
Выставка художницы Екатерины Шмелевой
15-03-2021, 19:35
Фестиваль современного искусства ArtFan FEST 2021

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
118
Вчера, 14:09
На КАД у Янино-1 произошло массовое ДТП
0
674
24-02-2022, 10:18
В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода
0
1 126
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
1 169
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
Наверх