Библиотека и арт-резиденция ШКАФ собирает предметы народного искусства

В России 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов. Команда библиотеки и арт-резиденции ШКАФ готовит выставку, которая объединяет традиции и современность. Люди часто относятся к народному искусству как к чему-то наивному и примитивному. Сотрудники расширяют пространство, чтобы «пересобрать» экспорт народной культуры в наши головы.

В проекте «Сборка» до 17 мая собираются предметы быта, вышивки, украшения, элементы народного костюма, фотографии, тексты, аудио-/видеозаписи, связанные с народным искусством. Каждый житель Санкт-Петербурга может передать то, что, на его взгляд, хранит дух народа.

Для участия в «Сборке» необходима общая анкета в электронном виде в сообществе пространства ШКАФ в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/shkaflib) или в бумажном виде в библиотеке (ул. Маршала Тухачевского, д.31).