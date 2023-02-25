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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Оборудование » Покупка бу сервера через интернет

Покупка бу сервера через интернет

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
mskserver.ru
В каждой компании со временем приходит период технологического роста, особенно если речь касается сферы ИТ.

В каждой компании со временем приходит период технологического роста, особенно если речь касается сферы ИТ. Чем больше цифровых данных, тем выше потребность в обеспечении безопасности информации и бесперебойной работы ПК. Поэтому компаниям, в которых трудится более десяти работников, необходимо серверное оборудование. Желаете сэкономить и защитить свои данные, отказавшись от аренды, тогда рекомендуем купить сервер б/у в Москве тут https://mskserver.ru/.

Техника от известных производителей теперь доступна практически каждой компании. Даже имея ограниченный бюджет, можно рассматривать устройства от таких производителей, как НР, СуперМикро или Dell.

Что такое сервер

Сервер - это компьютер со специальной серверной ОС, которая способна обеспечить работу предприятия. Если в офисе или на производстве работает до десяти человек, с этой задачей могут справиться и обычные ПК (так называемые рабочие станции), если станций больше десяти, то понадобится специальное программное обеспечение. Кроме того, рабочие станции не предназначены для круглосуточной работы и не могут работать в таком режиме более 3 лет.

Кому нужен сервер

Серверный компьютер является неотъемлемой частью развития любой компании. Серверы - это жизненно важная инвестиция, которая может реально принести пользу предприятиям любого размера.

  • Малый бизнес

Когда число сотрудников увеличивается с нескольких до нескольких и становится трудно управлять задачами и обновлениями каждого компьютера в сети, малому бизнесу пора приобрести сервер начального уровня. Это обеспечит им собственное хранилище, платформу для электронной почты, быстрый доступ к данным, размещение приложений и баз данных с высокой пропускной способностью, стабильное подключение к сети и другие услуги, которые может надежно предложить сервер.

  • Крупный бизнес

Серверы являются важнейшей частью технологической инфраструктуры крупного бизнеса. Они хранят файлы и приложения, размещают веб-сайты и большие базы данных, обеспечивают удаленный доступ для сотрудников, справляются с критически важными рабочими нагрузками, эффективно и быстро обрабатывают огромные объемы данных, предлагают масштабируемые ресурсы, а также позволяют расти и расширять бизнес.

  • Хостинг-провайдеры

Хостинг-провайдеры предлагают различные виды услуг, такие как хостинг серверов для веб-сайтов, веб-приложений и бизнес-приложений, почтовых серверов, хостинг выделенных серверов и пр.

Ознакомиться с серверными системами вы можете на сайте интернет-магазина MskServer. Любую модель у них можно заказать с доставкой по всей России.

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