Преимущества изготовления кухонь на заказ

Многие люди сталкиваются с необходимости покупки новой кухни. Это происходит, когда нужно переезжать в другую квартиру, или же старый гарнитур утратил свою актуальность.

Два варианта

Возникает вопрос: «Что лучше – выбрать один из готовых образцов в магазине или заказать изготовление кухни?» Второй вариант выглядит предпочтительнее, поскольку имеет немало преимуществ:

выбор наиболее подходящей кухни;

возможность использования различных материалов;

гарантия совпадения по размерам;

учет особенностей планировки и личных предпочтений.

Выбор стиля

Каждое помещение имеет свой интерьер. Важно, чтобы кухонная мебель была не просто красивой, а органично вписалась в имеющееся пространство. Так что во время заказа нужно обязательно учесть вопрос стиля. Покупая готовую кухню, вы отталкиваетесь от имеющихся вариантов. При изготовлении на заказ выбираете тот, что подходит именно вам.

Материалы

Другим важным плюсом становится вариативность материалов. Вы можете заказать столешницу из камня, выбрать стеклянные дверцы. Фасады могут быть изготовлены из дерева или МДФ-панелей. В общем, вы подбираете элементы в соответствии со своими вкусами.

Уникальные размеры

Вы не будете переживать по поводу совместимости гарнитура с площадью вашей кухни. При варианте с заказом учитываются конкретные размеры и особенности планировки. Можно изготовить кухню до потолка, использовать шкафчики, входящие в нишу, и прибегать к другим особенностям. В данном случае все зависит от ваших пожеланий.

Точные расчеты

Изготовление под заказ предполагает точность расчетов. Вы можете заказать гарнитур под конкретную бытовую технику. Есть возможность для вырезки под раковину. Возможно, кто-то захочет шкафчик со встроенной вытяжкой. Уровень столешницы и плиты будет соблюден.

Соответствие желаниям

Главное – вы получите именно такую кухню, какую хотите. Вам нужно лишь определиться с подходящим для себя гарнитуром. При необходимости специалисты подскажут, какие варианты будут актуальны. Однако решение принимаете вы сами.

Финансовый вопрос

Естественно, нужно ориентироваться на подходящую ценовую категорию. Выбирая кухни на заказ в спб, вы учитываете фактор стоимости. Важно, чтобы желания совпадали с вашими возможностями. Потому выбор касается доступных гарнитуров. Остановитесь на варианте, который подходит вам по цене и личным предпочтениям.