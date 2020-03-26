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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кухня » Модульные кухни и их преимущества, разновидности

Модульные кухни и их преимущества, разновидности

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Большой выбор модульной и классической мебели для жилых помещений. Кухонные гарнитуры, гостиные, спальни от известных брендов.

Комфорт, чистота и эстетика, уют и функциональность — оптимальное сочетание для кухонного гарнитура. Наряду с традиционными комплектами активно используются и модульные вариации. От классических такие гарнитуры отличаются наличием отдельно стоящих элементов. В традиционной кухне нижние шкафы объединены единой рабочей поверхностью. Встраивание дополнительных блоков не предусмотрено. На сайте https://mebelmarket.su/ можно подобрать оригинальные модульные кухни по привлекательной стоимости. Наполнение, цветовые оттенки, стиль оформления, количество элементов — все это подбирается индивидуально.

Модульные гарнитуры и их особенности: почему эти кухни в приоритете

Самодостаточность каждого модуля, возможность использования неограниченного количества элементов — преимущества современной кухонной мебели, которые привлекают покупателей. К другим достоинствам относятся:

  • подгонка гарнитура под место, отведенное специально под него;
  • финансовая экономия — можно выбрать то число модулей, на которое вы рассчитывали по средствам;
  • компоновка элементов по желанию заказчика с учетом расположения инженерных коммуникаций;
  • использование недорогих и экологически безопасных материалов — МДФ, ламинированные древесно-стружечные плиты, пластик;
  • возможность установки в помещениях, различающихся по площади;
  • высокая функциональность;
  • простота расчета стоимости;
  • быстрые поставки со склада — не нужно ждать, пока изготовят классический гарнитур.

При выборе модульной кухни покупатели могут проявить все творческие способности, пофантазировать на тему оформления жилого пространства.

Основные виды

Кухонный гарнитур, состоящий из нескольких элементов, становится доступным и достойным решением для многих заказчиков. Ориентируясь на такой вариант, потребители выбирают линейные, угловые, П-образные модификации. Дополнительно кухни классифицируются на одно- и двухрядные, то есть с навесными верхними шкафчиками или без них. П-образные гарнитуры получили такое название за счет наличия пары верхних и нижних угловых элементов. Этот вариант подходит только для больших помещений прямоугольной или квадратной формы.

Лаконичные фасады модульных гарнитуров соседствуют с нарядными, украшенными стразами, патинированными дизайнерскими решениями с ажурным кружевом. Можно изучить все варианты и оформить кухонный интерьер по своему вкусу.

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