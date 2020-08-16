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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Где можно заказать изготовление кухни

Где можно заказать изготовление кухни

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Оформление кухни меняют по некоторым причинам: ремонт или просто желание обновить интерьер

Оформление кухни меняют по некоторым причинам: ремонт или просто желание обновить интерьер. Кухни на заказ можно найти на сайте - https://tk-uz.ru/. Фирма Вардек обладает многолетним опытом в сборке мебели. Найти их павильон можно в комплексе Юго-Западном.

Кроме того, в торговом комплексе Юго-Западном можно найти офисы других компаний, с помощью которых можно организовать ремонт всей квартиры.

На территории комплекса находится 74 магазина. Также, есть возможность недорого перекусить.

Торговый комплекс имеет удобное расположение, куда можно добраться на любом транспорте, в том числе личном.

Стоит отметить, что Юго-Западный соответствует всем требованиям пожарной безопасности.

Меблирование кухни на заказ: в чем преимущества

Мало кто задумывается о том, что заказывать кухни по собственным эскизам намного выгоднее.

Вы получается уникальное оформление кухни. Нет никаких ограничений в цветовом решении, количестве полок в шкафах и размерах. Можете использовать самые смелые дизайнерские задумки, а компания с радостью воплотит их. Покупая готовый комплект, вы лишаете свой дом индивидуальности.

Компания Вардек: залог качественной и быстрой работы

Фирма Вардек находится в нескольких городах России, и благодаря ей уже многие люди стали счастливыми обладателями индивидуально меблированных кухонь.

Довольные клиенты выделяют множество достоинств этой компании:

  • Работа выполняется в срок до трех недель.
  • В создании кухонь применяются только качественные материалы.
  • Стоимость работ не завышена, ведь Вардек не работают с посредниками. Кроме того, периодически компания проводит приятные акции, конкурсы и всячески поощряет лояльных клиентов.
  • Существует возможность проконсультироваться с дизайнером, который поможет составить эффектные эскизы вашей будущей кухни. Также, им будет произведен замер и расчеты.
  • Приходя в офис, вы сможете ознакомиться с готовыми работами.
  • Компания предоставляет гарантию на свои кухни.
  • Сотрудники фирмы привезут вашу мебель и соберут ее у вас дома.
  • Компания также предоставляет иные комплектующие для кухни: мойки, посудомоечные машины, барные стойки, и многое другое.

Обращаясь в компанию Вардек, вы получаете пакет услуг: замеры, составление дизайн-проекта, разработка, доставка и сборка.

Изготовление кухни на заказ - это возможность практично оформить пространство, не утруждая себя поиском идеально подходящего комплекта мебели среди тысяч готовых вариантов.

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