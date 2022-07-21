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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Дизайн интерьера » Шторы с ламбрекеном на жесткой основе. Римские шторы

Шторы с ламбрекеном на жесткой основе. Римские шторы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
vostorgspb.ru
Такой факт, как отсутствие штор на окнах, как правило, создает впечатление незаконченности интерьера.

Такой факт, как отсутствие штор на окнах, как правило, создает впечатление незаконченности интерьера. На сегодняшний день выбор моделей настолько велик, что любому человеку не составит труда подобрать шторы, которые будут отвечать его вкусу. Однако, стоит обратить внимание на то, что все изделия выполнены в разных стилях и подбирают его в зависимости от типа помещения. Например, в гостиных и спальных комнатах прекрасно смотрится классический вариант штор, а в интерьер кухни отлично впишутся римские занавески. Заказать римские шторы в салоне-ателье "Восторг".
Шторы с жестким ламбрекеном (в интернете можно найти массу фотографий этой модели) пользуются особой популярностью у потребителя, и все благодаря следующим характеристикам:
1. Такие шторы идеально «вливаются» в любой интерьер.
2. Имеют лаконичные формы, которые позволяют сэкономить пространство.
3. Модель отличается красотой и оригинальным внешним видом.
4. Римские шторы легки в управлении, не требуют особого ухода.
Главным преимуществом штор с жестким ламбрекеном является возможность сочетать их с любым интерьером. Если ваша цель – практичная красота и оригинальность, то вариант с римскими шторами вас не разочарует. Это будет именно то, что вам нужно.
Отличие данных изделий заключается также в том, что они не скручиваются при открывании, как это происходит в случае со шторами – «ролл». Римские шторы способны скрыть недостатки помещения с неправильными пропорциями. Специальная утяжеляющая планка натягивает материал штор и не дает им провисать. Огромный выбор цветов и размеров позволяет приобрести вариант, который подойдет для любых комнат и проемов.
Шторы с жесткими ламбрекенами достаточно функциональны и предназначены не только для жилых помещений, они способны преобразить любой интерьер, будь то кафе, офис или ресторан. Однако, наибольшим успехом римские занавески пользуются все-таки на кухне. Чем это объясняется? Все очень просто. За данной моделью несложно ухаживать, а это имеет немалое значение для кухонных помещений. Еще одно важное преимущество штор с ламбрекенами – это наличие специального механизма, с помощью которого можно корректировать уровень освещенности в помещении.

Рекомендации по уходу

Уход за римскими шторами не доставит вам особых хлопот. Для того чтобы выстирать изделие в стиральной машинке, достаточно вынуть из него рейки-утяжелители. Для стирки можно использовать обычный стиральный порошок или гель. Важно! Во избежание мыльных разводов шторы необходимо хорошо прополоскать. Не рекомендуется дожидаться полного высыхания ткани: во-первых, гладить влажный материал гораздо проще, а во-вторых, результат получается намного качественнее. Шторы с вышивкой допускается гладить только с изнанки. При чистке штор не запрещается также использовать пылесос.

Где приобрести римские шторы?
Лучше всего шторы с ламбрекенами можно заказать в любом специализированном магазине. Для этого надо лишь знать точные размеры оконного проема и определиться с оттенком штор. Цвет штор обязательно должен гармонировать с остальным интерьером. Стоимость изделия варьируется от установленного на нем механизма. Бюджетный вариант предусматривает ручное управление, более дорогой – автоматическое.

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