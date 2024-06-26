Диваны с механизмом "Тик-Так" - совершенство простоты и удобства

ента новостей

12:23
В Ленобласти водитель «Киа» погиб в ДТП с фурой
11:11
В Петербурге задержан мужчина, домогавшийся школьницы в метро
10:53
Полицейскими на территории Петербурга и Ленобласти проведена масштабная операция "Алкоголь"
10:14
В центре Петербурга по «горячим» следам задержали двоих несовершеннолетних грабителей
10:07
В ДТП на КАД пострадал дорожный рабочий
10:02
Жилье в СПб остается малодоступным
09:40
В Приморском районе пациент травмпункта избил доктора
09:34
Тарифы ЖКХ повышать не будут
00:59
Двумя нулевыми ничьими в матчах Англия – Словения и Сербия – Дания завершилась борьба в группе С на Евро – 2024
23:19
Евро – 2024: Австрия обыграла Нидерланды и первенствовала в группе D, поскольку французы сыграли вничью со сборной Польши
16:42
В Петербурге стартовал проект для поисковиков «Небо Родины»
16:38
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения на время праздника выпускников «Алые паруса»
15:04
НХЛ: «Флорида» выиграла первый в истории клуба Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон» в седьмом матче со счётом 2:1, но MVP плей-офф стал не Бобровский, а Макдэвид
14:42
В Петербурге полицейские поймали группу ночных карманников
14:11
Полицейские поймали подозреваемого в краже из припаркованной автомашины в деревне Ретселя
14:03
В Ленобласти девушка на «Ауди» насмерть сбила велосипедиста
13:47
На улице Партизана Германа иномарка сбила трехлетнего ребенка
13:41
В Невском районе при резком торможении автобуса пострадал двухлетний ребенок
13:35
В поселке Песочный иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
13:24
В Приморском районе задержали подозреваемых в грабеже
11:36
На Новоприозерском шоссе внезапно загорелся кузов пикапа "Mitsubishi L200"
10:44
В России могут запретить дискриминацию отечественных приложений
10:05
В Приморском районе задержали свадебного стрелка
10:02
Продажу Айфонов могут запретить
09:35
Какие дети успешнее?
09:23
В Ленобласти "Газель" насмерть сбила дорожного рабочего
01:34
Шахматистки из Санкт-Петербурга Боднарук, Овод, Кузнецова, Карманова и Гармаш выступят в Высшей лиге – 2024 в Нижнем Новгороде, ещё две участницы турнира – из Ленобласти
01:06
Евро – 2024: гол Дзакканьи спас Лучано Спаллетти от возможной отставки, а испанцы спокойно набрали 9 очков из 9
00:10
Пятёрка петербургских шахматистов примет участие в Высшей лиге чемпионата России – Линчевский, Сакаев, Туров, Зубрицкий и Ветохин
15:23
Закрытие троллейбусного движения по Гороховой улице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Диваны и кровати » Диваны с механизмом "Тик-Так" - совершенство простоты и удобства

Диваны с механизмом "Тик-Так" - совершенство простоты и удобства

0
4
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
krimmebel.ru
Механизм "Тик-Так" получил своё название благодаря легкости и плавности механизма раскладки, напоминающего звук часов

Диваны, сочетающие в себе качество, комфорт и универсальность, становятся всё более популярным выбором для обустройства жилых пространств. Среди разнообразия механизмов раскладки диванов особое место занимает механизм "Тик-Так". Эта инновационная система представляет собой сочетание простоты использования, долговечности и эргономики.

Принцип работы

Механизм "Тик-Так" получил своё название благодаря легкости и плавности механизма раскладки, напоминающего звук часов. Основная идея механизма заключается в том, что для трансформации дивана в спальное место достаточно выполнить всего пару простых движений: достаточно слегка потянуть за специальный ремень или часть обивки, и диван превращается из компактного кресла или дивана в полноценное двуспальное место.

Преимущества

  • Универсальность. Диваны с механизмом "Тик-Так" отлично подходят для любого пространства, будь то небольшая квартира-студия или просторная гостиная. Это идеальное решение для тех, кто ценит практичность и стремится максимально эффективно использовать доступное пространство.
  • Простота использования. Одной из основных особенностей данных моделей является простота их раскладки и сборки. Это позволяет легко трансформировать диван, не прикладывая значительных усилий и не тратя много времени.
  • Комфорт. Помимо функциональности, механизм "Тик-Так" обеспечивает высокий уровень комфорта как в сидячем, так и в спальном положении. Производители предусматривают использование высококачественных наполнителей и матрацев, чтобы обеспечить оптимальную поддержку для тела.
  • Долговечность. Строение механизма "Тик-Так" предусматривает минимальное количество деталей, подверженных износу, что значительно увеличивает срок службы дивана. Эта простота конструкции также облегчает обслуживание и уход.
  • Разнообразие моделей. На рынке представлен широкий ассортимент диванов с механизмом "Тик-Так", начиная от моделей с минималистичным дизайном и заканчивая диванами в классическом стиле с декоративными элементами. Благодаря этому каждый сможет найти вариант, идеально соответствующий своему вкусу и потребностям.

Советы при выборе

При выборе дивана с механизмом "Тик-Так" рекомендуется обращать внимание на качество исполнения, материалы обивки и наполнения, а также на наличие дополнительных функций, таких как вместительные ниши для хранения постельного белья. Не менее важно проверить механизм на плавность и легкость хода в магазине.

Диваны с механизмом "Тик-Так" - это сочетание комфорта, функциональности и стиля. Они отвечают требованиям современной жизни, предоставляя возможность эффективно использовать жилое пространство и облегчая повседневную жизнь. Это идеальное решение для тех, кто ценит возможность сочетать в одном предмете мебели несколько функций: уютное место для отдыха днем и полноценную кровать ночью.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-03-2020, 22:52
Особенности выбора дивана для гостиной
21-11-2020, 17:26
Что нужно знать о диванах и почему они необходимы в каждой квартире?
21-12-2014, 23:32
Какие бывают виды угловых диванов?
15-06-2024, 20:27
Диван как центр притяжения: инструкция по выбору надежной, удобной и стильной мягкой мебели для всей семьи
18-12-2022, 21:00
Диваны П-образной формы
24-06-2015, 20:43
Как выбрать диван-аккордеон

Происшествия на дорогах

0
9
Сегодня, 12:23
В Ленобласти водитель «Киа» погиб в ДТП с фурой
0
56
Сегодня, 10:07
В ДТП на КАД пострадал дорожный рабочий
0
124
Вчера, 14:03
В Ленобласти девушка на «Ауди» насмерть сбила велосипедиста
0
144
Вчера, 13:47
На улице Партизана Германа иномарка сбила трехлетнего ребенка
Наверх