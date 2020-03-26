Особенности выбора дивана для гостиной

Диваны для гостиной выбрать не так-то уж и легко, как можете подумать. Согласитесь, без мягкой мебели, а в особенности без дивана, сложно представить не только жилое помещение, но и офисное. Всем хочется присесть на мягкий, комфортный диванчик. И, кстати, такая часть мебели отлично дополнит любой интерьер, ведь сейчас диваны бывают разного цвета, различной формы. Обычно диваны размещают в гостиных, там, где чаще всего может собираться вся семья или принимают гостей.

Как выбрать диван?

К этому вопросу отнеситесь серьезно и не покупайте первый понравившийся. Ведь диван должен быть не просто красивым, но и практичным, а главное — долголетним, ну как минимум несколько лет должен прослужить до покупки другого. В интерьере диван часто выступает в главной роли, и он первое, что бросается в глаза, как только будете заходить комнату.

Выбирая диван для гостиной или зала, учитывайте следующее:

• насколько он удобный;

• многофункциональность;

• качество материала, из которого изготовлен;

• ценовая категория.

К тому же, обязательно учитывайте стиль оформления гостиной и цветовую гамму, ведь вся мебель должна гармонично сочетаться с другими элементами комнаты.

Функциональность

Выбирая диван, прежде всего думайте о том, как часто его будете эксплуатировать. Также обратите внимание на комнату, где он будет установлен, сразу определитесь с местом, где будет размещаться диван, и с тем, сколько пространства будет ему отмеряно. Если диван будет выполнять сугубо декоративную функцию, то не стоит переплачивать за механизм и достаточно купить простую, красивую модель.

Многие владельцы квартир, домов устанавливают диван, который в дальнейшем будет выполнять функции спального места, например, в случае приезда гостей. Вот в такой ситуации нужно выбирать диван с прочным и качественным механизмом, диван-трансформер. Это означает, что такой диван можно разложить, и получится полноценная одноместная или двухместная спальная кровать.

Размер дивана

Довольно важно выбрать правильно размер дивана. К счастью, выбор сейчас достаточно велик, и выбрать более подходящий не составит труда. Главное, чтобы диван не забирал много пространства и не делал комнату менее функциональной. Только представьте: небольшая комната с огромным диваном — в такой комнате не очень комфортно и приятно находиться.

Если все-таки был куплен диван с механизмом и планируете его использовать как место для сна и отдыха, обязательно учитывайте пространство, которое потребуется, когда диван разложите. Обратите внимание на угловые диваны, они удобны и с легкостью размещаются в любой комнате независимо от ее размеров.

Критерии выбора

В основе качественного современного дивана лежит каркас. Выполняют такой каркас из древесины, иногда для этого используют ДСП или комбинированный материал. В зависимости от того, из какого материала изготовлен каркас, будет формироваться ценовая категория дивана. Конечно, можно отдать предпочтение дивану с каркасом из ДСП, но учитывайте, что эксплуатироваться такой диван будет значительно меньше, чем диван с металлическим каркасом или деревянным.