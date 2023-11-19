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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Декор, роспись, обои » Основные цвета вертикальных тканевых жалюзи?

Основные цвета вертикальных тканевых жалюзи?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
amigo-design.ru
Основные цвета вертикальных тканевых жалюзи?

Основные цвета вертикальных тканевых жалюзи?

Выбор цветовой гаммы будущих вертикальных тканевых жалюзи кажется простой задачей, пока вы не приступили к подбору. В продаже чаще всего предлагаются жалюзи нейтральных оттенков – бежевые, белые, серые, однотонные или с мелким рисунком. С одной стороны – это универсальные решения, подходящие для большинства интерьерных стилей и типов помещений, с другой – хочется выбрать необычный, красивый цвет, который будет гармонировать с интерьерным стилем, украшать комнату, создавать особое настроение.

Типовая цветовая гамма вертикальных текстильных жалюзи

Дизайнеры помещений при выборе цвета жалюзи рекомендуют, в первую очередь, отталкиваться именно от основного стиля комнаты. Белый, бежевый и серый цвета – типовые оттенки, используемые в производстве вертикальных тканевых жалюзи. Они как раз и подходят для самых популярных интерьерных стилей: лофт, хай-тек, скандинавский и эко-стиль. При этом комбинирование спокойного и насыщенного цвета позволяет создавать яркие акценты в помещении.

Нейтральные оттенки цвета – это классика, они отлично подходят для коммерческих (офисных), административных и муниципальных помещений, задавая официальный тон учреждения. Для жилых помещений, в частности для спальни, детской, гостиной и кухни можно выбрать пастельные тона или более яркую цветовую гамму. Пастельные оттенки (молочный, персиковый, сиреневый, бирюзовый, светло-желтый, розовый и другие) будут создавать нежную и романтическую атмосферу, насыщенные цвета (фиолетовый, красный, зеленый, синий, оранжевый и другие) – яркую и энергичную.

В конструкции жалюзи можно использовать не один, а несколько оттенков. Такой вид светофильтра называется жалюзи с чередованием ламелей. При этом в конструкции можно чередовать не только цвет, но и материал ламелей. Такие модели не найдешь в свободной продаже – они изготавливаются на заказ по индивидуальному проекту.

Если вас привлекает необычный дизайн, оригинальные идеи и нестандартные решения – компания «Амиго-Дизайн СПб» предлагает сделать заказ на пошив вертикальных тканевых жалюзи «под ключ». Для вас услуги лучших дизайнеров, которые помогут с выбором конструкции, фактуры, цвета и дизайна вертикальных жалюзи. Переходите на сайт компании по ссылке, где собрана самая полная информация о продукции, ценах на услуги и возможностях заказа. Преимущества заказа вертикальных тканевых жалюзи от производителя: доступные цены на весь комплекс услуг, гарантированное качество и безопасность материалов и комплектующих, изготовление в сроки + доставка и профессиональная установка конструкции.

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