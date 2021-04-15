В чем суть и преимущества рефинансирования старого займа?

Чтобы избавиться от невыгодного займа или снизить долговую нагрузку, многие решаются на такую процедуру как рефинансирование кредита на более выгодных условиях. Она представляет собой ссуду, которую можно взять практически в любом банке. Необходимость брать новый займ пугает многих заемщиков, поскольку кажущаяся простота сделки не всегда до конца ясна.

Что такое рефинансирование?

Под рефинансированием подразумевается выдача кредита, денежные средства по которому направляются на полное или частичное погашение ранее взятого займа. Существуют специализированные программы, например, ипотечные. Они предназначены исключительно для жилищных займов. Тинькофф не ставит ограничений по типу рефинансируемого кредита. Клиент имеет право гасить кредитку, ипотеку, автокредит и так далее.

Необязательно даже быть «прилежным» плательщиком. Небольшие просрочки во многих случаях не становятся помехой. Некоторые банки, конечно, желают переманивать за счет рефинансирования добросовестных клиентов, которые исправно вносят ежемесячные платежи, но не все. Многие понимают, что небольшая задержка, если человек в дальнейшем оплачивает и ежемесячный платеж, и процент, не являются проблемой.

Суть рефинансирования заключается в новых условиях кредитования. Сделка между заемщиком и кредитором в данном случае подразумевает следующие особенности:

Ставка кредитования изменяется в меньшую сторону, поскольку это главное условие рефинансирования. Если она выше, значит, перекредитование невыгодно и не имеет смысла.

Срок займа изменяется. Обычно он увеличивается, но бывают и другие ситуации. Все зависит от того, насколько продолжительным был старый займ, сколько времени выплачивался.

Обновляется сумма кредита. Когда у заемщика есть собственные накопления, ему чаще всего требуется некрупная сумма, поскольку остаток он погашает из собственных средств. Такой вариант считается самым выгодным.

Изменение графика платежей. В большинстве случаев, беря первый кредит, человек не задумывается об удобстве даты и нередко допускает просрочки по причине того, что она слишком далека от дня выплаты зарплаты. Прибегая к рефинансированию, такие ошибки уже не допускают.

Еще одной особенностью перекредитования является исключение из договора поручителя или созаемщика, если таковые привлекались по старому займу.

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