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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Лучший микрозайм без карты, справок и поручителей

Лучший микрозайм без карты, справок и поручителей

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Популярный банковский продукт - микрозайм наличными. Его получение решает многие проблемы потребителей.

Популярный банковский продукт - микрозайм наличными. Его получение решает многие проблемы потребителей. Несмотря на то что заем необходимо возвращать с процентами, с каждым годом повышается количество людей, берущих кредиты.

До недавнего времени быстро и без всякой волокиты можно было взять денежную сумму в микрофинансовых организациях. Многие клиенты начали обращаться именно туда. Увидев это и потеряв большое количество потенциальных заемщиков, специалисты банковских учреждений начали разрабатывать собственные программы. Новые предложения имели уже более лояльные условия для получения микрозаймов без карты, справок и поручителя. Были снижены ставки, и вдобавок упрощен пакет предоставляемой документации.

На сегодняшний день потенциальному клиенту предъявляются минимальные требования. Банк очень рискует, выдавая кредиты таким заемщикам, поэтому выставляет им большие процентные ставки.

Условия и процесс выдачи займов

Самым основным и практически единственным условием для выдачи кредита без карты, справок и поручителей служит наличие гражданства РФ. Будущий заемщик должен представить финансовому учреждению паспорт гражданина РФ с пропиской. Многие организации требуют дополнительный второй документ. Это могут быть: загранпаспорт, водительское удостоверение, СНИЛС либо военный билет. Можно отправить заявку на предоставление кредитного займа через официальный сайт банка. Обычно заявку одобряют в течение часа. А максимальный срок составляет два рабочих дня.

Решение по кредиту зависит от наличия положительной кредитной истории, которая складывается на протяжении многих лет, вне зависимости в каком банке клиент брал кредит. Если заемщик является участником зарплатной программы, то ему, как правило, одобряют заявку и понижают процентные ставки. Если клиент до этого пользовался услугами этого учреждения и выплатил весь кредит без просрочек, ему также будут предоставлены некоторые льготы.

Как увеличить шансы на получения денег без карты, справок и поручителей?

Понизить проценты поможет наличие залогового имущества. Будущий заемщик может представить менеджерам банка документы, подтверждающие право собственности имущества, на которое в дальнейшем будет наложено обременение. Таким клиентам учреждение одобрит кредит с пониженными процентными ставками, более того банк может предложить больший размер займа. Негативная сторона состоит в том, что собственник имущества не сможет с ним производить какие-либо юридические сделки, до полного погашения взятой суммы с процентами.

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