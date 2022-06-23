Преимущества открытия счета в банке Грузии

Открытие банковского счета в одном из грузинских банков ы 2022 году для иностранцев является перспективной возможностью по многим причинам. Прежде всего, так существенно ускоряются расчеты, осуществляемые внутри страны. Также снижаются объемы различныъ комиссий, ведь инструменты, созданные местными банками, всегда остаются более выгодными для применения. Разбираясь, как открыть счет в банке Грузии, не стоит забывать, что услуги здесь обходятся существенно дешевле в сравнении с другими странами СНГ, Европы.

Из особенностей

За местной юрисдикцией сохранены основные преимущества оншора. Многих нерезидентов привлекают такие параметры:

простая регистрация имеющейся компании;

пониженные налоговые ставки;

отменная надежность, характеризующая банковскую систему в стране.

Не удивительно, что открытие банковских счетов именно нерезидентами считается приоритетным и выгодным направлением в отношении Грузии. Целесообразность в таких действиях более чем оправдана.

Грузинская правовая позиция относительно международного бизнеса заметно усиливается. Это стало причиной притока в страну бизнесменов и представителей деловой сферы с разных стран мира, соседние государства не являются тому исключением. Бесспорные преимущества грузинской юрисдикции таковы:

Компании регистрируются без труда, а бизнес начинает свое дело практически за 1 день. Однако самостоятельное прохождение подобной процедуры оказывается сложным, ведь регистрация предполагает владение грузинским языком на должном уровне, обязательное наличие подтверждения актуального юридического адреса. Наличие налоговых льгот, выгодной налоговой системы в целом. Так, фискальная грузинская система признана самой выгодной в регионе. Имеется возможность минимизации нагрузки путем создания IT-фирмы, регистрации объекта в индустриальной Свободной зоне, открытия компании международного формата.

Удобство заключается и в том, что производители с лицензией типа «Made in Georgia», имеют свободный доступ к рынкам развитых государств. Безвизовый доступ функционирует в отношении граждан, представляющих порядка 100 стран со всего мира. Также на протяжении 1 года иностранцам разрешается пребывать в пределах Грузии без обязательного получения визы. Компания Offshore Pro Group оказывает правовую помощь при оформлении юридического лица в пределах Грузии.







