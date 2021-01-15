E-mail маркетинг. Стоит или не стоит?

Маркетинг электронной почты является формой прямого маркетинга, который, на мой взгляд, уже позади остальных видов по эффективнсти. Однако означает ли это, что не стоит инвестировать в него? Нет, все еще стоит. Тем более что это одна из самых дешевых форм продвижения компании и бренда. Кроме того, хорошо подобранная аудитория и анализ эффективности email рассылок на https://www.epochta.ru/products/tracker/ значительно повышает качество и эффективность работы маркетологов. Впрочем, меня не удивляет мнение многих сотрудников отделов маркетинга, которые в такой форме деятельности не видят смысла.

Почему электронный маркетинг вызывает крайние эмоции?

Я согласен с тем, что еще несколько, десяток лет назад, электронный маркетинг был отличным способом достичь клиента. Дешевая форма, персонализированная, тогда эффективная. Сегодня, однако, она становится все более требовательной. Почему? Потому что некоторые компании злоупотребляют или используют ненадлежащим образом. В настоящее время многие считают ее слишком навязчивой и настойчивой. По общему признанию, существует множество правил и законов, предназначенных для защиты получателя от спама. Но давайте не будем обманывать себя. Они не соблюдаются всеми. Понятие "разрешение на маркетинг", то есть маркетинг по согласию, заведомо нарушено. Сама я человек, который в день получает десятки непрошеных писем, от которых отписаться не так-то просто. Несмотря на многие недостатки, все же эта форма хорошо работает, если реализована правильно и по всем правилам. Не стоит от нее отказываться. Однако стоит изучить приемы и методы повышения эффективности деятельности, а также проверить ее, чтобы узнать вкусы своей аудитории.

Зачем использовать электронный маркетинг?

Считается, что электронный маркетинг найдет применение в любой отрасли. Независимо от того, что вы продаете, стоит проверить его и включить в ваши маркетинговые усилия. Зачем? Причин несколько:

Более высокие продажи

Торговые компании и производители часто используют эту форму маркетинга для отправки специальных предложений, которые могут существенно повлиять на уровень продаж. Специальные предложения всегда приветствуются среди клиентов. Письма с сезонными предложениями вполне ожидаемы.

Строительство лояльности

Электронный маркетинг используется для построения позитивных связей и отношений с клиентами. Сильный бренд имеет верную аудиторию, для которой электронные письма являются приятной формой общения.

Новые клиенты

При этом особое значение будет иметь качество базы потенциальной аудитории. Если приобретается добровольно, путем записи в рассылку или путем заполнения формы, то вероятность приобретения клиентов велика. При покупной базе эффективность действий может оказаться минимальной.

Электронный маркетинг

Email маркетинг является инструментом маркетинга контента и служит для обучения клиентов. Много раз люди оставляют свои данные в формах именно для того, чтобы получать ценный контент, поэтому полезно использовать электронную почту не только для продажи, но и для передачи курьезов.

Трафик на сайт

Эта форма общения повышает трафик сайта. Каждый вход в электронную почту и щелчок по ссылке перемещает пользователя на веб-страницу, а публикация call to action (CTA) может повысить эффективность предполагаемых действий.

Низкая стоимость

Маркетинг электронной почты не является ни дорогостоящим, ни сложным. Его может использовать любая компания и практически не требует особых навыков. Есть платформы, которые позволяют бесплатную доставку и использование бесплатных редакторов. Таким образом, эта форма общения с клиентом становится одной из самых дешевых на рынке.

Таргетинг

Электронный маркетинг позволяет создавать сегменты и контент, предназначенные для конкретных групп клиентов. Это значительно упрощает отношения и позволяет создавать специальные сообщения.

Электронный маркетинг как часть стратегии

Но помните, что электронный маркетинг не рассматривается как стратегия сама по себе. Этот маркетинговый инструмент должен быть связан со всей деятельностью, выполняемой в рамках маркетингового плана компании. Он всегда должен иметь последовательное сообщение с другими видами деятельности, чтобы он стал их дополнением. Только так вы сможете получить эффективный инструмент общения с клиентами.