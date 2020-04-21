Особенности интернет-маркетинга

У многих начинающих веб-мастеров и лиц, ставших на путь заработка в интернете, сложилось мнение о высокой эффективности интернет-маркетинга, как инструмента для продвижения товаров и услуг. Верно ли это мнение? Информацию об особенностях, преимуществах и недостатках интернет-маркетинга, подготовили специалисты портала CPA Affiliate Network saleeex.сom.

Понятие «интернет-маркетинг»

Интернет-маркетинг – это обширное понятие. Он включает в себя коммерческую деятельность в сети Интернет, направленную на предоставление информации о товарах и услугах, с помощью которых потребители смогу удовлетворить свои интересы и потребности. Основной целью интернет-маркетинга является получение материальной и имиджевой выгоды от распространения среди аудитории информации о продвигаемой продукции.

Стратегия интернет-маркетинга

Стратегией интернет-маркетинга является планирование и реализация действий, направленных на увеличение продаж услуг и товаров. Стратегия состоит из трех основных и последовательных шагов:

точное определение своих целевых пользователей – это позволит установить портрет потенциального потребителя, его потребности и характеристики продвигаемых товаров, могущие заинтересовать аудиторию;

изучение коммерческой ниши и потенциальных конкурентов;

определение целей и способа их достижения – на этом этапе рекламодателю потребуется выбрать маркетинговые инструменты, которыми он будет пользоваться в процессе продвижения своих услуг и товаров.

Стратегия интернет-маркетинга создается на один год вперед. При этом ее рекомендуется корректировать 1 раз в квартал.

Недостатки

Интернет-маркетинг имеет несколько незначительных недостатков. Это возможность рекламодателя работать с мошенником – рекламодатель может столкнуться с жульничеством в процессе поиска желаемых площадок. Веб-мастера могут сотрудничать с ненадежными рекламодателями, могущими в последний момент (особенно перед необходимостью осуществить комиссионные выплаты) разорвать в одностороннем порядке действующие соглашения.

Достоинства

Интернет-маркетинг обладает массой достоинств: