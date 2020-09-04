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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сфера услуг » Для чего необходимы email и СМС-рассылки: как работает email маркетинг

Для чего необходимы email и СМС-рассылки: как работает email маркетинг

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Борьба за клиента - это основа работы современного бизнеса, который готов использовать для этого самые разные средства.

Борьба за клиента - это основа работы современного бизнеса. И чтобы в ней выиграть, все средства хороши, особенно имейл-маркетинг. Бизнесмены, считающие этот способ устаревшим, глубоко неправы: на самом деле он не просто до сих пор работает, он работает эффективно.

Почему он до сих очень актуален? Дело в том, что письма - это возможность личного обращения к клиенту, с их помощью можно узнать какие-то его интересы и донести необходимую информацию. Важно понимать, что данный инструмент и спам - это вообще не одно и то же. Это послание всегда ориентировано на представителя конкретной аудитории и учитывает его вкусы и предпочтения. Целью рассылки является получение от пользователя ответа - это может быть покупка, переход по ссылке, распространение в соцсетях информации, отклик на предлагаемое решение проблемы - или предоставление ему полезного контента.

Для эффективности работы важна стратегия

Настоящий маркетолог просто не может позволить себе создавать какие-то хаотичные рассылки. Ему важно понять свою целевую аудиторию, поделить на сегменты, продумать контент-план, потом сделать несколько пробных отправок. И только после этого можно реализовывать пункты плана, используя такой специальный сервис email маркетинга, как mail365.ru.

Основным показателем эффективности выбранной стратегии становится коэффициент покупок получателями, которые перешли по ссылке из письма. Зависит он как от правильного посыла, так и от эффективности этого ресурса с точки зрения преобразования посетителей в покупателей.

Эффективный сервис рассылки вообще дает вполне очевидные преимущества. Но для того, чтобы он работал, требуется автоматизация, сильная стратегия и много работы. Автоматизация как раз представленными во Всемирной сети эффективными сервисами, которые помогут максимально упростить процесс. При этом благодаря возможности настроить отправку с именем послания получаются максимально индивидуальными.

Хороший сервис совершает настоящее чудо: подготовка рассылок больше не напоминает катастрофу, а превращается в интересное занятие. Например, серия приветственных писем, которая создается один раз и потом запускается автоматически, формирует у подписчика доверие и лояльность к бренду. То есть это удобно, легко и позволяет охватить самую широкую аудиторию, а в современных условиях постоянной конкуренции именно это от рекламных посланий и требуется.

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