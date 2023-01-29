Скидка в интернет-магазин Читай-Город

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Что же почитать любителям книг?

У каждого человека свои вкусы, и они могут меняться на протяжении всей жизни. Чтобы понять, какие книги способны увлечь, для начала нужно определить свои цели.

Научпоп обогатит читателей новыми фактами, расскажет о последних открытиях. Психологические книги и труды кучей помогут с мотивацией, достижением целей. Художественная литература представлена многими авторами, отечественными и зарубежными. Поэтому любители чтения без труда выберут романтические истории, детективы, триллеры.

Знакомиться с новыми авторами можно по рекомендациям друзей, если с ними совпадают интересы. Также можно довериться интуиции или прислушиваться к рекомендациям критиков и блогеров. Можно читать книги, которые рекомендуют понравившиеся авторы. Главное в том, что не нужно бояться сделать ошибку при выборе. Только так можно собрать библиотеку. А книги, которые не подошли, можно передать другим людям в рамках буккроссинга (обмена литературой с незнакомыми людьми).