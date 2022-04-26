Как выбрать беспроигрышную стратегию ставок

У бетторов может быть несколько целей при заключении пари — это получение удовольствия и прибыли. Клиенты стараются выигрывать в букмекерских конторах, поэтому составляют прогнозы на проходимые кэфы. Как выигрывать на ставках разобраться не просто. Сразу необходимо понять, что беспроигрышных тактик в беттинге нет. Если пользователи будут использовать системный подход, то смогут играть с минимальным риском для себя.

Что собой представляет

Если посмотреть на статистические данные, то на дистанции чистую прибыль получает не больше 10% пользователей. Остальные бетторы проигрывают все внесенные на счет средства. Можно разобраться в причинах таких неудач. Практически все пользователи не придерживаются главного правила в ставках на спорт, которое заключается в отсутствии хаоса. Например, в Фонбет, Бетсити, Марафон и других конторах клиенты получают выигрыши только в той ситуации, если используют стратегии.

Начинающие бетторы могут работать с простыми тактиками или изучать прогнозы на спорт от профессионалов. Еще стоит обращать внимание на системы, которые не позволяют игрокам поддаваться азарту. Для создания новой стратегии ставок на спорт может потребоваться много усилий и времени, поэтому бетторам доступно множество готовых решений. Сразу получить прибыль можно по тактикам, которые имеют минимальный риск.

Отличительной особенностью этих систем является ограничение по размеру пари. Такая стратегия подразумевает, что клиенту потребуется выбирать определенные котировки в разных БК и детально анализировать статистику соперников. При бессистемном подходе любая серия выигрышей будет считаться везением, а без тактики на дистанции не получится выйти в плюс.

Предположим, пользователь нашел схему, по которой ему требуется находить повышенные кэфы, но не нужен анализ противостояний. После нескольких дней практики беттор сливает 500 долларов, так как большинство его прогнозов оказались неудачными. По подобной схеме крайне редко можно получить доход, поэтому ниже мы рассмотрим только успешные тактики, которые повышают шансы на успех.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Получение опыта при использовании аналитических данных Никто не сможет гарантировать успех на 100% Возможность делать прогнозы на командные дисциплины Букмекеры предвзято относятся к некоторым схемам Повышение шансов на успех Несущественные потери Доступна большая роспись для работы Много информации в свободном доступе Повышенные лимиты





Стратегии в ставках имеют много достоинств, но все равно следует внимательно относиться к их правилам. Конторы регулярно находят успешных клиентов и анализируют их деятельность. Например, беттор занимался поиском ошибочно выставленных кэфов в Мелбет и оформлял на них пари. Служба безопасности проанализировала его деятельность и приняла решение заблокировать аккаунт. Дальше мы рассмотрим особенности работы с разными тактиками.

Разновидности

В беттинге можно найти много стратегий и ставок. Не всем новичкам удается строго следовать их правилам. У профессионалов есть большой опыт работы, поэтому они способны самостоятельно разрабатывать уникальные тактики. Им удается получать хороший доход, для них отсутствуют ограничения. Сначала следует определиться с надежным букмекером, мы рекомендуем выбирать только топовые сервисы.

Если вы делаете первые шаги в беттинге, то не стоит самостоятельно менять условия игровой схемы. Например, пользователь имеет длинную серию проигрышей в догоне и решил, что эта стратегия неудачная. Ему может не хватить несколько шагов, чтобы не только вернуть потраченные средства, но и получить доход.

Вилки

Данная тактика подразумевает, что беттору нужно заключить пари на противоположные исходы одного события. В итоге при любом результате игры он получает доход. Найти вилки можно несколькими способами: вручную или на специальных сканерах. Некоторые конторы запрещают ставить таким образом. Перейдем к конкретному примеру:

Один букмекер на противостояние Дженоа – Рома предлагает на рынок ТБ 2.5 кэф 2.17. Заключаем пари на рынок на сумму 10 долларов. Другой оператор на маркет ТМ 2.5 в этом противостоянии предлагает кэф 2.16. Мы на исход делаем прогноз размером 10 долларов. Если в этом футбольном матче пройдет рынок ТБ 2.5, то наш чистый выигрыш составит: 10*2.17–20=1.7 долларов. При количестве забитых голов 2 и меньше мы получаем такой доход: 10*2.16–20=1.6 долларов.

Одним из минусов вилок является то, что их трудно найти. Многие сканеры работают платно, поэтому игрокам придется вложить деньги для доступа к информации. Конторы регулярно анализируют кэфы конкурентов, поэтому оперативно борются с этими ситуациями. Если вы хотите эффективно использовать данную схему, то вам придется оперировать большой суммой денег и иметь учетные записи в разных БК.

Догон

Система является одной из самых распространенных в беттинге. Ее основное условие заключается в том, что требуется заключать пари на спортивные встречи с любым кэфом. В приоритете должны быть рынки с котировкой около 2.0. Если прогноз оказывается неудачным, то размер следующей ставки необходимо умножить на такую сумму, чтобы вернуть слитые средства и получить доход. Делать ставки следует до того момента, пока не будет начислен выигрыш.

Рассмотрим пример догона:

Брайтон – Норвич, исход П1 с кэфом 2.01, сумма ставки 3 доллара. Предположим, проигрыш. Лидс – Саутгемптон, исход П1 с кэфом 1.98, размер прогноза 6 долларов. Предположим, проигрыш. Вест Хэм – Эвертон, исход П1 с кэфом 2.05, ставим 12 долларов. Допустим, победил лондонский коллектив.

Наша ставка сыграла, выигрыш составляет 2.05*12=24.6 долларов. Чистый доход равен 24.6–12–6–3=3.6 долларов. Тактика является рискованной, если затянется серия проигрышей, то можно слить весь банкролл. Некоторые операторы запрещают применять догон, поэтому мы рекомендуем изучить правила букмекера перед заключением пари. Такой подход позволит избежать санкций.

Первый забитый мяч ногой

Если посмотреть на статистику футбольных противостояний, то можно увидеть, что практически все первые мячи игроки забивают ногами (около 90%). Получается, что из 10 ставок не сыграет только 1. Стратегия имеет один важный недостаток — низкие кэфы. Очень редко букмекеры предлагают на маркет кэф больше 1.3.

При использовании тактики следует обращать внимание на качества отдельных футболистов. В клубе нужно определить игроков, которые часто реализуют моменты ногой. Если вы видите, что в определенном клубе футболисты часто забивают головой, то от прогноза стоит отказаться. Подобную статистику можно найти в свободном доступе в интернете.

Гол в первой тайме

Существуют стратегии, при которых следует определить время забитого мяча. Схема подходит для футбольного матча, по ней беттору необходимо быть уверенным в том, что в 1 тайме будет забитый гол. Пари требуется заключать в лайве. В прематче пользователь не всегда сможет правильно определить, по какой тактической схеме действует команда. Еще требуется проанализировать уровень мотивации и стартовый состав.

Действуем по следующей схеме:

следим за трансляцией противостояния в live первые 10 минут;

необходимо обращать внимание на то, как часто фаворит доходит до штрафной площади соперника и количество ударов;

в течение 1 тайма кэф на реализованный момент будет увеличиваться;

сделать ставку следует до 20 минуты противостояния.

Стратегия Далласа

Стратегию нужно использовать для заключения пари в футбольных матчах, для других дисциплин она не подходит. Прогнозы необходимо делать в live режиме на такие маркеты: коллектив не забьет мяч или ИТМ 1 на аутсайдера. Задача пользователя состоит в правильном выборе поединка. Здесь можно работать с противостояниями, в которых есть лидер (на его выигрыш установлен кэф до 1.60) и андердог. Суть тактики:

Начинаем играть с 15 минуты противостояния. Внимательно смотрим на ход матча. Для этого у букмекера должен быть доступ к видеотрансляции встречи или матч-центру. Если вы видите, что у лидера явное преимущество в поединке, то заключаем пари, что команда не забьет мяч. В ситуации, когда андердог навязывает сопернику борьбу, мы прогнозируем для него ИТМ1. На данные рынки кэфы находятся на уровне 1.3–2.0.

Ставки на фаворита

Схему следует использовать в ситуации, когда наблюдается существенная разница в классе оппонентов. Пользователь должен быть уверен, что выбранная команда победит в матче. Задача беттора состоит во внимательном изучении особенностей коллективов и игроков, в линии на победу лидера должен предлагаться небольшой кэф. Если пари окажется проигрышным, то придется потратить много денег и времени для их отыгрыша.

Если вы хотите эффективно использовать стратегию, то потребуется правильно выбрать матч и рынок для прогноза. Все популярные букмекеры публикуют большую роспись на разные дисциплины. Если вам трудно выбрать маркет, чтобы сделать ставку, то можете использовать прогнозы от профессиональных капперов. Они публикуют объяснения, почему выбирают определенные маркеты.

Коридоры

Задача беттора состоит в заключении двух пересекающихся пари на одно событие, что позволит работать с минимальными рисками. Одна ставка должна иметь большую вероятность на проход. Если вы сможете удачно заключить пари на два исхода, то попадете в коридор и получите большой доход. Использовать стратегию можно в любых ставках на спорт, где встречаются противоположные исходы. Рассмотрим конкретную ситуацию:

в баскетбольном противостоянии делаем прогноз на такие результаты: ТБ 169.5 и ТМ 177.5;

разница в данных двух тоталах является нашим коридором;

если оба баскетбольных коллектива смогут набрать 169 баллов, то удачным будет второй маркет;

при итоговых 178 очках выигрывает первый прогноз;

если коллективы в сумме наберут 170–177 баллов, то по двум ставкам будет начислен доход.

Обязательный гол

Тактика позволяет делать ставки на футбол. Пользователям необходимо особое внимание уделять 2 тайму в противостоянии. Система базируется на работе со статистической информацией. Весь 2 тайм пользователям требуется распределить на 3 равных отрезка, каждый из которых будет составлять 15 минут. Первую часть следует пропустить, так как на нужный маркет будут отображаться пониженные кэфы.

Начинаем работать по инструкции:

Делаем прогноз на встречи, где имеются забитые мячи. Составляем ставку в случае, если клуб пропустил 1 гол. При этом в диапазоне 45–60 минута не должно быть зафиксировано взятия ворот. Подобная тактика принесет успех, если во встрече есть лидер. Еще рекомендуется выбирать поединки с результативными оппонентами.

Беттор должен уметь выявлять момент, когда будут забиваться голы. Для тактики отлично подходит клуб «Манчестер Юнайтед». В течение многих лет футболисты этого коллектива забивают решающие мячи в последние 15 минут противостояния. Этот феномен был назван Ферги-тайм. Даже после ухода коуча Алекса Фергюсона из клуба команда продолжает демонстрировать такую особенность.

Ставки на аутсайдеров

Пользователи успешно применяют стратегию в таких дисциплинах: бонус, UFC. В этих ставках на спорт можно выделить явных лидеров. Еще стоит обращать внимание на уровень тренерского штаба и опыт исполнителя. По ходу поединка результат зависит от умений двух оппонентов. Победу можно определить по таким факторам:

потеря концентрации;

плохая физическая форма;

обострение болезней;

переход в другую весовую категорию;

лидеру не удается отбивать атаки оппонентов.

Аналитические центры особое внимание уделяют имени бойца и ранее полученным титулам. В боксе и единоборствах для новичков предлагаются низкие кэфы. Система показывает отличный результат в ситуации, когда на ринг выходит переоцененный фаворит. Если у лидера есть проблемы, то могут победить перспективные новички.

Флэт

Одна из наиболее распространенных тактик в футболе, единоборствах, волейболе и других дисциплинах. Огромное количество профессионалов и новичков работают с данной стратегией. Ее суть заключается в том, что необходимо заключать пари на сумму 1%–5% от своего банка. Размер прогноза зависит от уверенности беттора в своих силах. Играем до тех пор, пока не достигнем заранее запланированной цели, например, увеличение банкролла на 30%.

Фиксированный процент от банка

Размер каждого прогноза должен быть равен проценту от банка игрока. Очень часто пользователи используют 1%–5%. Если сравнивать стратегию с флэтом, то стоит отметить важную особенность. Здесь для каждой новой ставки необходимо отдельно рассчитывать сумму. Перейдем к изучению способов управления банком:

Консервативный. Пользователь должен оперировать ставками в размере 1%–5% от банка. Агрессивный. Беттер заключает пари на сумму больше 5% от имеющихся средств. При неправильном подходе такая агрессивная игра может быстро привести к полному проигрышу. Умеренный. Размер каждого пари должен составлять не более 1% от банка. Такие ставки позволяют защитить депозит от быстрого проигрыша.

Фиксированная прибыль

Пользователю следует определить размер дохода, который он хочет получить от следующего прогноза. Ему необходимо смотреть на размер банкролла, чтобы обезопасить его при серии проигрышей. Опытные бетторы предпочитают получать фиксированную прибыль в размере 2% от банка. Это оптимальный и безопасный вариант.

В качестве примера возьмем такие показатели: банкролл пользователя составляет 10 000 рублей, а значение фиксированной прибыли — 200 рублей. Заключаем пари на победу баскетбольного коллектива в первой четверти с кэфом 2.54. Вычисляем сумму прогноза: 200/2.54=78.74 рублей. В случае выигрыша мы получаем: 78.74*2.54=199.99 рублей.

Мартингейл

Тактика нашла широкое применение в торговле акциями и казино. В ставках это одна из самых популярных стратегий на текущий момент. Пользователю необходимо составлять прогнозы с кэфом около 2.0. Если пари оказывается проигрышным, сумму следующей ставки повышаем в 2 раза, что обеспечит возврат ранее слитых денег и получение дохода. В отличие от догона здесь нельзя выбирать любые рынки, далее в таблице рассмотрим конкретный пример.





Сумма Кэф Результат Движение денег 50 2.02 - –50 100 1.95 - –100 200 2.01 - –200 400 2.10 + +840

Математические стратегии

При помощи математики бетторы получают дополнительные преимущества в ставках на разные виды спорта. К таким системам можно отнести вилки, флэт, догон и другие. Перед составлением прогноза пользователям следует внимательно изучить роспись на каждый матч. Еще требуется обращать внимание на ранее заключенные пари, которые оказались проигрышными. Выбирайте конторы, которые имеют наивысшие коэффициенты и низкую маржу.

Математические схемы базируются на таких нюансах:

рейтинг выбранных спортсменов и коллективов;

анализ прошлых встреч оппонентов;

уровень мотивации;

составление математического алгоритма с учетом разных факторов, способных повлиять на итог встречи;

моделирование возможностей будущих оппонентов.

Работает ли стратегия ставок

Все рассмотренные выше тактики показывают отличные результаты на практике. Благодаря им около 10% бетторов получают доход на дистанции. Одним из главных минусов этих систем стал запрет на их использование в некоторых конторах. Поэтому клиенты могут заранее решить вопрос со службой поддержки, чтобы не потерять аккаунт из-за санкций.

Во многих легальных конторах, например, Леон, Винлайн, Олимпбет, можно использовать пари на аутсайдеров, флэт и другие тактики. Предположим, пользователь хочет на старте получить опыт и небольшой доход. В этом случае он может заключать пари на андердогов в боксе, UFC и выйти на прибыль в районе 500% за год.

Как использовать в ставках на спорт

Бетторы должны строго выполнять правила каждой системы. Работать нужно внимательно, нельзя упускать важные моменты. Например, если пари требуется заключить в последние 15 минут матча Севилья – Реал Мадрид, то строго следуем этому условию. В спорте можно найти предсказуемые дисциплины, что позволит увеличить шансы на успех.

Минимальная сумма ставки

Размер минимального пари беттор может выбирать самостоятельно. На каждой площадке свои лимиты. Еще необходимо обращать внимание на разницу в кэфах у операторов. Например, в БК Астрабет минимальная ставка составляет 10 рублей. Новички могут воспользоваться таким предложением и получить опыт в игре при наличии небольшого банкролла.

Частые ошибки

Основные ошибки пользователей:

Не стоит игнорировать банкролл-менеджмент. При работе с крупными суммами потребуется правильно ими управлять. Если вы захотите быстро возвратить потраченные средства, то можете потерять еще больше денег. Когда бетторы слишком уверены в своих силах, то перестают анализировать поединки. Такой подход приводит к потере денег на дистанции. Одной из главных ошибок бетторов является несоблюдение правил системы. Например, при игре Мартингейлом пользователь выбирает слишком высокие кэфы и проигрывает весь депозит.

Где поставить

Мы советуем работать только с легальными и надежными букмекерами, которые сотрудничают с ЕЦУПС, например, Беттери, Зенит, БетБум. Заключать пари следует на тот вид спорта, в котором вы разбираетесь. Еще следует обращать внимание на маржу, она должна быть небольшой или нулевой. Чем ниже комиссия букмекера, тем на более высокие доходы вы можете рассчитывать.

Стоит ли ставить

В беттинге никто не может дать гарантию на получение стабильного дохода. Пользователи могут только понизить риски слить деньги, но результаты не всегда будут успешными. Существует несколько ситуаций, когда стоит играть, например, поиск валуйных пари, работа с эффективной стратегией ставок и другое. Если в течение нескольких месяцев вы не смогли получить доход по выбранной тактике, то стоит ее сменить.

Когда лучше всего ставить

Анализ поединков обеспечивает максимальную точность при составлении прогноза. Стабильные результаты клубы начинают демонстрировать в середине чемпионата. Например, когда стартуют игры после перерыва, спортсмены постепенно набирают физическую форму и показывают не лучшие результаты. В конце турнира лидеры могут досрочно добиться требуемого результата и выпускать на поле дублирующий состав. Поэтому предсказуемые результаты в футболе, хоккее и других дисциплинах доступны в середине розыгрыша.

Когда лучше не ставить

В следующих ситуациях лучше отказаться от беттинга:

Не выполнен анализ противостояния. Еще нужно использовать эффективную стратегию. Когда у вас нет уверенности в себе, то стоит отложить пари. В ставках необходимо на интуитивном уровне чувствовать имеющиеся шансы на успех. Перед стартом матча происходят нестандартные события, например, резкое изменение кэфов, травмы игроков, подозрение в договорном поединке. Следует обращать внимание на любую инсайдерскую информацию.

Выводы

Для стабильного заработка в беттинге стоит использовать успешную стратегию ставок. Новичкам следует воспользоваться готовыми схемами, а профессионалы могут самостоятельно разработать тактику. При выборе определенной системы следует четко придерживаться ее правил в ставках. В противном случае не получится рассчитывать на доход. В некоторых конторах запрещается использовать догон и вилки. В ставках новички могут использовать системы с небольшими рисками.

Статью написал: Чубаров Илья – копирайтер в тематике спортпрогнозирования, прогнозист

Статью проверил: Евгений Донсков – главный редактор, профессиональный каппер и сооснователь проекта Betteam.pro