Можно ли заработать много денег онлайн или почему важно иметь высокий IQ для получения прибыли.

С приходом интернета в нашу жизнь многие нашли для себя новую сферу для заработка. Сейчас особо не удивишь тем, что можно заработать деньги в интернете. Но стоит отметить что для этого нужно изрядно потрудиться. А существуют ли методы более простого и быстрого заработка?

Онлайн игорный бизнес

С приходом в игорный бизнес многие новички совсем не знают как действовать. Некоторые выбирают довольно сомнительный сайты для заработка, которые являются нелегальными на территории большинства стран. Игорный бизнес долгое время привлекает поток гэмблеров в свою индустрию, ведь именно здесь можно увеличить банк в несколько раз за короткое время, главное при этом использовать холодный расчет и математические ставки, полагаться на одну лишь удачу не стоит, так как это неминуемо приведет к полной потере депозита. Важно при этом выбрать официально компанию, ведь многие онлайн-казино ведут деятельность онлайн, ну нужно стоять в очередях в конторе, выслушивать навязчивые советы от других игроков и дышать табаком. Теперь можно наслаждаться игрой в комфортной обстановке, не выходя при этом из дома, важно иметь под рукой современный смартфон и скоростной интернет, тогда игра станет вдвойне приятнее.

Стоит отметить что в онлайн-казино можно заработать даже без навыков, но высокий IQ все равно приветствуется, ведь составлять холодный расчет и математические ставки тоже нужно иметь, инвестирование наугад приведет только к полной потере депозита, а также к потере драгоценного времени. К примеру вы начали игру в онлайн-рулетке, красный сектор выпал уже 6 раз подряд, по логике должен выпасть черный сектор, ведь один и тот же цвет не может чередоваться долгое время. Ставить на черное стоит со 100 рублей, если выпадает вновь красный цвет, то увеличиваем ставку вдове, теперь она будет составлять 200 рублей, после чего ставим на черных сектор. Такие длинный серии казино любит заканчивать выпадением зеленого сектора, то бишь зеро, поэтому 1% от банка придется инвестировать туда. По статистике нужный сектор выпадает на 10-12 раз, бывает и раньше, все зависит от программы самой рулетки.

Многие гэмблеры убеждены что казино дает выиграть только первые 15-30 минут, затем наступают неминуемые проигрыши, но дело тут вовсе не в рулетке, а в действиях самого игрока, так как многие зачастую входят в азарт и совсем не контролируют собственные действия.

Беттинг как способ заработка

Каждый капер в ставках на спорт стремится показать максимальный результат и заработать как можно больше денег, но отнюдь не все гэмблеры используют правильную стратегию в самом начале пути. Ставки на спорт это то место где необходимо постоянно думать и размышлять, кто-то даже считает что это командный вид спорта, ведь работать в команде намного легче чем по одиночке. При этом игрок должен обладать хорошим мышлением и высоким IQ, по статистике в плюс выходят игроки с креативным мышлением которые могут найти выход даже из стрессовой ситуации. Ни для кого не секрет что успех зависит от умения контролировать азарт и эмоции так как именно это мешает выйти в плюс многим начинающим новичкам. Азарт это главный барьер на пути к успеху, поэтому чтобы первое время особо не рисковать придется пройти обучающий курс на демо-счете, такой счет предусмотрен специально для тех кто хочет повысить навыки в аналитике, найти эффективную стратегию и просто выйти в плюс.

Как мы все знаем мир беттинга довольно загадочный и непредсказуемый, прогнозировать спорт на 100% нельзя, даже в ЖБ прогнозе стоит сомневаться, поэтому инвестиции должны быть фиксированными. Каждый гэмблер перед тем как пройти регистрацию в БК должен изучить правила, прочесть как можно больше информации о спорте, узнать какая дисциплина лучше всего поддается аналитике и только потом переходить к действиям касаемо заработка. Ни для кого не секрет что многие успешные каперы делают прогнозы в социальных сетях абсолютно бесплатно, задача каждого новичка в том чтобы прислушаться к данному прогнозу, сделать для себя какие-то выводы, запомнить суть прогноза и использовать информацию в БК, естественно по оптимальному коэффициенту. Важно использовать события которые начинаются от 1,50, каждая инвестиция не должна превышать более 5% от банкролла. Учеными было доказано что каперы которые делают ставки обладают более креативным мышлением чем простой человек, ведь в такой индустрии важно быстро принимать решения, уметь выкручиваться из сложных ситуаций, уметь проводить аналитику и так далее.

Источник: IQ-global-test — международный IQ реестр.

.test-iq.org