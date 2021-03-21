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Forex - как правильно начать торговлю

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Зарабатывать хорошие деньги в интернете можно, это факт.

Зарабатывать хорошие деньги в интернете можно, это факт. Достаточно посмотреть статистику мировых трейдеров Forex и понять, что живут они хорошо (а большинство работает только на себя). Именно поэтому нужно детально рассмотреть, как вступить в валютный рынок и начать путь к успеху. 

Начало

1. В первую очередь нужно выбрать качественную платформу. Для начала ознакомиться с мнением реальных клиентов, почитав к примеру отзывы Alpari и других брокеров. Она должна быть надёжной (читать отзывы и рейтинги) и удобной. Ввод и вывод средств не должен составлять труда, а комиссия за сделку не может быть более 0.5%. Кроме этого стоит обратить внимание на интерфейс биржи. Ведь невозможно быстро и эффективно совершать сделки, если сложно найти хотя бы меню графика.

2. Не нужно начинать торговлю без подготовки. Многие платформы предоставляют виртуальный счёт, с помощью которого человек может спокойно (и совершенно бесплатно!) попробовать торговать. Можно найти стратегии, посмотреть уроки и прочее (их очень легко найти в интернете).

3. Когда будут освоены азы трейдинга, можно пробовать торговать настоящими деньгами. Не нужно вкладывать большие суммы. Есть биржи, что позволяют минимальный депозит в 10$. Лучше пару недель совершать сделки по 1-2$ и научится, чем потерять 100$ за раз. Именно с настоящим депозитом человек учится трейдить, ведь он больше переживает за сделку.

Несколько советов

1. Нельзя поддаваться эмоциям. Это тяжело, но необходимо. Если трейдер чувствует волнение, начинает нервничать и не может сконцентрироваться на сделке, ему лучше просто закрыть биржу и пойти на прогулку. Многие даже используют дыхательные упражнения до сделки, и на протяжении всей торговли. Это помогает успокоить нервы и сосредоточиться.

2. Ни в коем случае не нужно открывать сделку без фундаментального и технического анализа. Обязательно нужно всё обдумать и лишь тогда открываться в торговлю, какой бы привлекательной не казалась сделка. На эмоциях и в спешке её можно легко запороть.

3. Не нужно поддаваться влиянию масс. Многие, прочитав негативную новость (касающуюся их сделки) стараются быстрее её закрыть, даже в минус. Так делать нельзя, если ордер в плюсе, то без анализа его закрывать не нужно. Тем более что часто распространяются фейковые новости.

4. Чат биржи можно практически сразу закрыть и никогда в него не заходить. Там слишком много некомпетентных участников, которые делятся лживой информацией (часто ради собственной выгоды). К тому же, зачем отвлекаться на виртуальные разговоры, когда можно зарабатывать настоящие деньги?

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