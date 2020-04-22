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Питерец.ру » Экономика » Авито запускает курьерскую доставку в Петербурге

Авито запускает курьерскую доставку в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Авито запускает сразу несколько продуктов для удобной доставки товаров как внутри, так и между разными городами

Авито запускает сразу несколько продуктов для удобной доставки товаров как внутри, так и между разными городами с помощью сервисов Достависта и Boxberry. Это сделает платформу еще удобнее и поможет пользователям продавать и приобретать товары, при этом  сократив количество личных контактов в период пандемии. Для жителей Санкт-Петербурга курьерская доставка по городу будет доступна со следующей недели.

Из-за ужесточения правил и режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса в России, многие столкнулись с трудностями в обычных процессах, в частности, связанных с получением товаров в пунктах выдачи. Авито запускает курьерскую доставку, чтобы пользователи сервиса могли соблюдать режим самоизоляции и чувствовали себя безопасно.

Услуга Авито Доставка доступна пользователям сайта с 2018 года. Это удобный и безопасный способ продать или купить свой товар. Партнерами проекта стали компании Boxberry, DPD, «Почта России» и Достависта. Товары под защитой «Авито» сейчас доставляются в 650 городов и более чем в 30 тыс. населенных пунктов России – и этот список постоянно расширяется. С момента запуска услуги Авито осуществило около двух миллионов доставок.

Сегодня Авито предлагает сразу несколько вариантов доставки для частных продавцов и покупателей: межгородская и внутригородская доставка курьером. Если раньше доставка была возможна только в пункты выдачи курьерских служб, то сейчас при доставке в пределах крупных городов пользователи смогут заказать курьера от сервиса Достависта, который заберет заказ у продавца и привезет его домой покупателю. Доставку товаров также можно будет заказывать из другого города в ближайший пункт выдачи Boxberry и вызвать курьера, который привезет посылку покупателю из пункта выдачи домой. Все варианты доставки особенно удобны с учетом того, что на платформе доступна возможность безопасной бесконтактной оплаты.

“В текущих условиях компании должны быстро реагировать на запросы своих клиентов и проактивно предлагать пользователям эффективные решения. Чтобы позаботиться о своих клиентах, Авито в короткие сроки внедрило возможность курьерской доставки. Мы организовали сервис так, чтобы он работал не только внутри городов, но и между ними. Тем более, что Авито Доставку заказывают чаще всего именно для покупки товаров из другого города. Мы рассчитываем, что эта услуга будет пользоваться спросом у пользователей и поможет еще комфортнее и безопаснее осуществлять сделки на платформе”, - Алексей Куракин, Управляющий директор, Авито Товары и Услуги.

Способы доставки

Межгородская доставка

Уже сегодня покупателям доступна курьерская услуга при заказе товара из другого города. Для этого при оформлении доставки заказа на сайте Авито нужно выбрать пункт выдачи заказов Boxberry, и пока посылка в пути заказать курьера, который принесет посылку из пункта выдачи домой к покупателю. Покупатель в свою очередь может осмотреть товар, принять его или отказаться, если он не подошел. При этом покупателю вернутся деньги за товар и доставку. Такой тип услуги возможен в большинстве городов, в которых есть пункты выдачи заказов Boxberry. Доставку до пункта выдачи оплачивает покупатель, а заказать курьера до дома он может совершенно бесплатно до конца мая. Совсем скоро и у продавцов будет возможность отправить свой товар в другой город, также заказав курьера от Boxberry.

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