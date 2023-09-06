Трое мужчин спасены из вод у берегов Австралии после нападения акул на надувной катамаран

Трое мужчин на борту надувного катамарана были вытащены из моря рано утром в среду после того, как «несколько атак акул» привели к тому, что их судно частично затонуло у северо-восточного побережья Австралии.

Двое россиян и один гражданин Франции в возрасте от 28 до 63 лет находились на борту судна, направлявшегося из Вануату в северо-восточный город Кэрнс, говорится в заявлении Австралийского управления морской безопасности (AMSA).

Судно длиной 9 метров (30 футов), зарегистрированное в России, похоже, попало в беду, когда акулы атаковали его надувные корпуса.

«Оба корпуса судна были повреждены в результате нескольких нападений акул», — говорится в заявлении AMSA.

Получив сигнал бедствия в 1:30 ночи в среду, AMSA запросила помощь у автоперевозчика Dugong Ace под панамским флагом, который провел спасательную операцию примерно в 835 километрах (520 милях) к юго-востоку от Кэрнса в Коралловом море.

AMSA также направила на место происшествия спасательный самолет.

Дежурный менеджер AMSA Джо Зеллер сообщил, что на момент обнаружения «большая часть» корпуса судна отсутствовала.

«Есть много причин, по которым суда подвергаются нападениям акул. Однако мотивы этих акул неясны», — сказал он.

Зеллер сказал, что поездка из Вануату в Кэрнс на расстояние более 2200 километров (1400 миль) обычно занимает около двух-трех недель, в зависимости от погодных условий.