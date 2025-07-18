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Питерец.ру » Общество » В Роскомнадзоре рассказали, как используют автоматическую систему контроля за правомерностью сбора данных на сайтах

В Роскомнадзоре рассказали, как используют автоматическую систему контроля за правомерностью сбора данных на сайтах

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Роскомнадзор опубликовал впечатляющие результаты работы своей Автоматизированной системы мониторинга прав субъектов персональных данных

Роскомнадзор опубликовал впечатляющие результаты работы своей Автоматизированной системы мониторинга прав субъектов персональных данных в интернете (АС МПДн). Эта система, разработанная для удалённого контроля за законностью сбора персональных данных на веб-ресурсах, демонстрирует значительный потенциал в борьбе с нарушениями законодательства в сфере защиты информации. Её автоматизированный характер позволяет значительно увеличить масштаб проверок и оперативность реагирования на выявленные угрозы.

В отчёте Роскомнадзора за 2024 год указано, что признаки нарушений законодательства были обнаружены на ошеломляющих 77% проверенных сайтов. Это указывает на распространённость проблем с обработкой персональных данных в российском сегменте интернета и необходимость усиления контроля. Ещё более тревожные данные представлены за первое полугодие 2025 года: количество проверок достигло почти 27 тысяч, а процент сайтов с выявленными нарушениями подскочил до 84%. Это свидетельствует о том, что проблема не только не решается, но и, возможно, усугубляется. Столь значительный рост процента нарушений может быть связан с несколькими факторами, включая увеличение количества сайтов, недостаточную информированность владельцев ресурсов о требованиях законодательства, а также появление новых, более изощрённых способов сбора и использования личных данных.

Важно отметить, что высокая эффективность системы подтверждается средней точностью срабатывания в 89%. Это говорит о том, что система достаточно точно определяет нарушения, минимизируя количество ложных срабатываний, что критически важно для оперативного реагирования и избежания лишней нагрузки на правоохранительные органы. АС МПДн не только выявляет общие нарушения, но и эффективно борется с опасными видами незаконной деятельности, такими как функционирование так называемых "сервисов пробива". Эти сервисы, незаконно распространяющие персональные данные граждан, представляют серьёзную угрозу для безопасности и конфиденциальности.

Благодаря применению АС МПДн, в первом полугодии 2025 года было заблокировано 195 сайтов-зеркал, которые пытались обойти блокировки, и удалено 1388 ботов в Telegram, незаконно торговавших личными данными россиян. Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб проблемы и эффективность использования автоматизированной системы в борьбе с ней. Блокировка сайтов-зеркал и удаление ботов – это лишь часть работы, выполняемой системой. Дальнейшие действия включают в себя информирование владельцев сайтов о выявленных нарушениях, а также привлечение к ответственности лиц, виновных в незаконной обработке персональных данных.

Переход на автоматизированный мониторинг, по словам представителей Роскомнадзора, радикально изменил подход к контролю за соблюдением законодательства о персональных данных. Раньше ручные проверки были ограничены по масштабу и скорости, что существенно затрудняло своевременное реагирование на новые угрозы. АС МПДн позволяет осуществлять массовый, постоянный и, что немаловажно, объективный мониторинг. Объективность системы обеспечивается за счёт автоматизированного анализа, исключающего человеческий фактор и субъективное восприятие.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, и федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», подчеркнул важность перехода к автоматизированному мониторингу. Он отметил, что современные технологии позволяют обрабатывать огромные объёмы данных, что делает невозможным ручное отслеживание всех потенциальных нарушений. Система АС МПДн не просто фиксирует нарушения, но и активно участвует в борьбе с наиболее опасными угрозами, обеспечивая безопасность миллионов пользователей, ежедневно оставляющих свою личную информацию в сети. Он также указал на необходимость постоянного совершенствования системы, учитывая постоянно развивающиеся методы обхода законодательства и новые схемы незаконного использования персональных данных. Развитие АС МПДн, безусловно, является важным шагом в обеспечении цифровой безопасности граждан, но требует постоянного мониторинга и совершенствования для эффективного противодействия постоянно эволюционирующим киберугрозам. Дальнейшие исследования и разработки должны быть направлены на повышение точности системы, расширение её функционала, а также на интеграцию с другими системами мониторинга для обеспечения комплексной защиты персональных данных. Только комплексный подход, объединяющий технологические решения, правовые нормы и просветительскую работу, может гарантировать надежную защиту персональных данных в цифровой среде.

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