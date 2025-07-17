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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга группа подростков ограбила прохожего

В центре Петербурга группа подростков ограбила прохожего

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Адмиралтейского района задержали подростков, подозреваемых в нападении на прохожего на улице Шкапина

В полицию Адмиралтейского района Петербурга 16 июля 2025 года около 00 часов 45 минут поступило сообщение о совершении грабежа возле дома номер 6 по улице Шкапина.

На место происшествия прибыла группа патрульно-постовой службы полиции, где было принято заявление от 32-летнего жителя Санкт-Петербурга. В заявлении указывалось, что группа молодых людей, скрывавших свои лица под масками, совершила нападение, в результате которого были похищены паспорт, мобильный телефон и банковская карта. После совершения преступления нападавшие покинули место происшествия.

В результате патрулирования территории, примерно через два часа, сотрудники полиции задержали группу подростков в возрасте от 13 до 17 лет возле дома номер 12 по Лифляндской улице. Молодые люди были задержаны по подозрению в совершении вышеуказанного нападения и доставлены в отделение полиции для проведения следственных действий.

После проведения опроса подростки были переданы их законным представителям.

В связи с несовершеннолетним возрастом предполагаемых преступников, материалы, собранные в ходе полицейской проверки, были переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Часть похищенного имущества была обнаружена и изъята.

Все по теме: Адмиралтейский район, грабеж, подростки
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