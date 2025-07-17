Не хватает кадров на заводах Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге на многих заводах наблюдается острая проблема с кадрами. Предприятиям не хватает квалифицированных сотрудников, что создает серьезные трудности для их работы.

Руководство заводов отмечает, что молодые специалисты неохотно идут работать на производство. Среди причин — низкая заработная плата, отсутствие перспектив карьерного роста и тяжелые условия труда.

В связи с этим предприятия вынуждены искать альтернативные способы решения проблемы. Некоторые из них начинают активно сотрудничать с учебными заведениями, чтобы готовить специалистов непосредственно «под себя». Другие — рассматривают возможность привлечения сотрудников из других регионов.

Однако пока ситуация с кадрами на заводах Санкт-Петербурга остается напряженной. Это может повлиять на производительность и конкурентоспособность предприятий.