Никарагуа освобождает более 200 политзаключенных и отправляет их в США

Правительство Никарагуа освободило более 200 политических заключенных, многие из которых прибыли в США в четверг, по словам официальных лиц, после многолетних репрессий со стороны президента страны Даниэля Ортеги.

Авторитарный лидер заключил в тюрьму десятки оппозиционных деятелей и активистов, особенно в преддверии последних выборов в ноябре 2021 года.

Судья Октавио Ротшу Андино объявил об освобождении по меньшей мере 222 заключенных пенитенциарной системой Никарагуа на пресс-конференции в четверг, заявив, что некоторые из них уже направляются в США.

«Депортированные признаны виновными в государственной измене и обвинены в тяжких преступлениях, им навсегда запрещено занимать государственные должности и участвовать в выборах», — добавил он.

По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, решение об освобождении лиц, некоторые из которых провели годы в тюрьме, было «односторонним решением правительства Никарагуа».

Каждый из лиц, покинувших Никарагуа, «добровольно согласился на поездку», и «было два человека, которые по собственной воле решили не ехать в Соединенные Штаты», — сказал Прайс.

Среди освобожденных заключенных есть один американец, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, который приветствовал их шаг, назвав его продуктом американской дипломатии.

«Освобождение этих лиц, один из которых является гражданином США, правительством Никарагуа знаменует собой конструктивный шаг к устранению нарушений прав человека в стране и открывает двери для дальнейшего диалога между Соединенными Штатами и Никарагуа по вопросам, вызывающим озабоченность, — сказал Блинкен.

«Сегодняшнее развитие событий — результат согласованной американской дипломатии, и мы будем продолжать поддерживать никарагуанский народ», — добавил он.

Блинкен отметил, что среди задержанных «были политические и деловые лидеры, журналисты, представители гражданского общества и студенты».

По словам Прайса, всем лицам, которые прилетели в международный аэропорт имени Даллеса, будет предоставлено условно-досрочное освобождение по гуманитарным соображениям на два года, что позволит им оставаться в США и даст им время подать заявление о предоставлении убежища, если они того пожелают.