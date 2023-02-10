Никарагуа освобождает более 200 политзаключенных и отправляет их в США

Правительство Никарагуа освободило более 200 политических заключенных, многие из которых прибыли в США в четверг, по словам официальных лиц, после многолетних репрессий со стороны президента страны Даниэля Ортеги.
Авторитарный лидер заключил в тюрьму десятки оппозиционных деятелей и активистов, особенно в преддверии последних выборов в ноябре 2021 года.
Судья Октавио Ротшу Андино объявил об освобождении по меньшей мере 222 заключенных пенитенциарной системой Никарагуа на пресс-конференции в четверг, заявив, что некоторые из них уже направляются в США.
По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, решение об освобождении лиц, некоторые из которых провели годы в тюрьме, было «односторонним решением правительства Никарагуа».
Каждый из лиц, покинувших Никарагуа, «добровольно согласился на поездку», и «было два человека, которые по собственной воле решили не ехать в Соединенные Штаты», — сказал Прайс.
Среди освобожденных заключенных есть один американец, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, который приветствовал их шаг, назвав его продуктом американской дипломатии.
Блинкен отметил, что среди задержанных «были политические и деловые лидеры, журналисты, представители гражданского общества и студенты».
По словам Прайса, всем лицам, которые прилетели в международный аэропорт имени Даллеса, будет предоставлено условно-досрочное освобождение по гуманитарным соображениям на два года, что позволит им оставаться в США и даст им время подать заявление о предоставлении убежища, если они того пожелают.