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Полиция поместила католического епископа под домашний арест после рейда на епархию в Никарагуа

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Полиция Никарагуа в пятницу задержала епископа и семерых других священников и семинаристов

Полиция Никарагуа в пятницу задержала епископа и семерых других священников и семинаристов после 16-дневного противостояния в связи с эскалацией напряженности между правительством страны и католической церковью.
Полиция вошла в штаб-квартиру епархии Матагальпы и арестовала епископа Роландо Альвареса и других, говорится в заявлении властей, опубликованном в социальных сетях.
В заявлении не называлась причина арестов, но говорилось, что они были частью расследования, начатого 5 августа в связи с «дестабилизирующей и провокационной» деятельностью в стране. В более позднем заявлении полиции было добавлено, что все они были доставлены в столицу Манагуа для «юридических расследований».

Несколько часов спустя вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо заявил в своей речи, что полиция восстанавливала порядок в Матагальпе и арест епископа был «необходим». Тем временем Организация американских государств (ОАГ) и Межамериканская комиссия по правам человека осудили аресты и потребовали «немедленного освобождения» задержанных.

Авторитарное правительство Никарагуа, возглавляемое президентом Даниэлем Ортегой и его женой Мурильо, все более ужесточает свою власть над страной после массовых антиправительственных демонстраций в 2018 году — бурного периода, когда протестующие и их семьи неоднократно искали убежища от нападений сторонников - правительственные войска в церквях и соборах страны.
Епископы Епископской конференции в то время участвовали в качестве посредников в национальном диалоге, созывая различные социальные слои с правительством в попытке найти мирное решение политического конфликта.

76-летний Ортега баллотировался на пятый президентский срок в ноябре прошлого года. В преддверии голосования его правительство начало использовать широкий закон о национальной безопасности в качестве оправдания для заключения в тюрьму кандидатов в президенты от оппозиции, лидеров оппозиции, журналистов, правозащитников и других лиц накануне голосования. По данным правозащитной группы «Репортеры без границ», с того года в стране «практически не осталось независимых СМИ».

В соответствии с другим законом, который рассматривает любую организацию, получающую международное финансирование, как «иностранного агента», по состоянию на середину июня было закрыто более 190 неправительственных организаций.
Полиция начала расследование в епархии после того, как Альварес возражал против закрытия католических радиостанций в этом районе. Во время своих проповедей и в своих аккаунтах в социальных сетях он призывал к молитве и диалогу в стране и сказал, что не знает, почему в отношении него ведется расследование.
Согласно заявлению полиции, епископ Альварес в настоящее время содержится под домашним арестом в Манагуа, а другие религиозные деятели доставлены в городское управление судебной помощи.
Полиция также сообщила, что архиепископу Манагуа кардиналу Леопольдо Бренесу разрешили посетить Альвареса, «и они много говорили».

Архиепископия Манагуа не ответила на запрос CNN о комментариях.
Святой Престол ранее выражал обеспокоенность ситуацией в центральноамериканской стране. Выступая 11 августа на специальной сессии ОАГ, посвященной ситуации в Никарагуа, Постоянный наблюдатель от Ватикана монс. Хуан Антонио Крус Серрано призвал партии в стране «найти пути взаимопонимания, основанные на уважении и взаимном доверии, стремясь прежде всего к общему благу и миру».

Источник: CNN
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