ента новостей

12:40
Всероссийская «Неделя детской книги» 2022 откроется 25 марта
12:38
Байден прибыл на саммит НАТО в Брюссель
12:32
Посол Никарагуа выступил против собственного правительства
12:03
Спектакль «Сказка о царе Салтане» в Тихвине
11:58
В Ленобласти Роспотребнадзор против отмены масочного режима
11:08
В Ленобласти нашли плантацию конопли
11:00
В Петербурге молодая девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Ка
09:09
Покупайте газ за рубли
08:24
Кто станет почетным гражданином?
08:23
Медведев стал активен
19:43
В Ленобласти командующий Северо-Западным округом Росгвардии посетил раненых военнослужащих
19:41
Работы по замене шумозащитных экранов на КАД завершены досрочно
17:08
СКА смог быстро прийти в себя после 1:6 от «Спартака» и уже вышел вперёд в серии
15:16
На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения
14:26
В Ленобласти пенсионерка обменяла 340 тысяч рублей на билеты "Банка приколов"
10:40
Потерявшим работу из-за санкций помогут
10:27
В Петербурге пенсионерка лишилась накоплений и квартиры
10:18
В юбилей своего создателя Императорские конюшни продолжают пребывать в заброшенном состоянии
10:17
Полицейская собака Есения отыскала пропавшую девочку
09:54
Петербургский портал одержал победу
08:34
Петербуржцы поддерживают власть
14:28
На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения
13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
11:15
В Ленобласти спасатели спасли мужчину на пожаре
10:33
В Петербурге задержан насильник 9-летнего мальчика
10:15
Развитие Ленобласти продолжается
09:54
Борьба с коррупцией продолжается
09:28
Отключат ли у нас интернет?
20:06
Штукатурка вместо сосулек посыпалась в Санкт-Петербурге с приходом тепла
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Посол Никарагуа выступил против собственного правительства

Посол Никарагуа выступил против собственного правительства

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Посол Никарагуа выступил против собственного правительства, заявив, что никарагуанцы устали от «диктатуры» Ортеги

В среду высокопоставленный никарагуанский чиновник осудил правительство президента Даниэля Ортеги, назвав его «диктатурой», которая душит гражданские и политические свободы в центральноамериканской стране.
Выступая в видеообращении к Организации американских государств (ОАГ), посол Никарагуа в ОАГ Артуро Макфилдс сказал:

«Я говорю от имени более 177 политических заключенных и более 350 человек, которые погибли в моей стране с 2018 года».

«Осудить диктатуру моей страны нелегко, но хранить молчание и защищать то, что не может быть оправдано, невозможно», — сказал он.

Макфилдс, вступивший в должность в ноябре 2021 года, сказал, что высказывается, несмотря на страх. «Я должен говорить, хотя мое будущее и будущее моей семьи неопределенно», — сказал он.

«С 2018 года Никарагуа стала единственной страной в Центральной Америке, в которой нет печатных газет. Нет свободы публиковать простой твит, [размещать] простой комментарий в социальных сетях. Правозащитных организаций нет... Их всех закрыли, исключили или закрыли. Нет независимых политических партий, нет заслуживающих доверия выборов, нет разделения властей».

CNN не удалось связаться с правительством Никарагуа для комментариев.
Однако государственные СМИ Никарагуа разместили в Твиттере письмо, в котором говорилось, что Макфилдс не представляет правительство Ортеги и что послом страны в ОАГ является Франсиско Кэмпбелл Хукер, который был «должным образом аккредитован».

CNN обратился к ОАГ за комментариями.

По данным Хьюман Райтс Вотч, десятки тысяч никарагуанцев покинули свою родину, чтобы избежать преследований с 2018 года, когда правительство Ортеги подавило массовые протесты против режима, убив сотни людей, ранив тысячи и произвольно задержав многих.
Ортега претендовал на пятый президентский срок в ноябре прошлого года. В июне 2021 года его правительство начало использовать расплывчатый закон о национальной безопасности в качестве оправдания для заключения под стражу кандидатов в президенты от оппозиции, лидеров оппозиции, журналистов, правозащитников и других лиц в преддверии ноябрьских выборов.
По меньшей мере 40 оппозиционеров были признаны виновными в заговоре с целью подрыва национальной целостности и финансовых преступлениях, сообщило во вторник CNN. Среди них бывший кандидат в президенты Кристиана Чаморро Барриос, которая в понедельник была приговорена к восьми годам тюремного заключения за финансовые преступления, по данным никарагуанской правозащитной неправительственной организации.
Подходя к концу своего выступления, Макфилдс сказал, что полон надежд, потому что люди внутри и вне правительства «устали от диктатуры и ее действий».

«Люди могут быть обмануты какое-то время, но не все время», — сказал Макфилдс. «Бог иногда не торопится. Но никогда, господин президент, Бог никогда не забывает».

В своем твите президент OAS Луис Альмагро сказал, что ценит мужество Макфилдса. — Это этически правильная позиция, — сказал Альмагро.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также приветствовал комментарии посла, написав в Твиттере: «Мы благодарим посла. мужество Макфилдса в том, что он дал голос миллионам никарагуанцев, надеющихся на возвращение к демократии».

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-12-2021, 12:03
Куба вновь открывается для мира
24-02-2022, 11:23
В Канаде отменят Закон о чрезвычайных ситуациях
24-12-2021, 10:59
Южная Корея помиловала опального бывшего президента Пак Кын Хе
30-09-2021, 15:20
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 1 году лишения свободы
27-09-2021, 11:31
Социал-демократическая партия Германии получила большинство мест на федеральных выборах
2-06-2021, 19:13
Посол Израиля прочтет лекцию в СПбГУ

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
140
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
154
22-03-2022, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
151
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
182
21-03-2022, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх