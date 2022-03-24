Посол Никарагуа выступил против собственного правительства

В среду высокопоставленный никарагуанский чиновник осудил правительство президента Даниэля Ортеги, назвав его «диктатурой», которая душит гражданские и политические свободы в центральноамериканской стране.

Выступая в видеообращении к Организации американских государств (ОАГ), посол Никарагуа в ОАГ Артуро Макфилдс сказал:

«Я говорю от имени более 177 политических заключенных и более 350 человек, которые погибли в моей стране с 2018 года».

«Осудить диктатуру моей страны нелегко, но хранить молчание и защищать то, что не может быть оправдано, невозможно», — сказал он. Макфилдс, вступивший в должность в ноябре 2021 года, сказал, что высказывается, несмотря на страх. «Я должен говорить, хотя мое будущее и будущее моей семьи неопределенно», — сказал он.

«С 2018 года Никарагуа стала единственной страной в Центральной Америке, в которой нет печатных газет. Нет свободы публиковать простой твит, [размещать] простой комментарий в социальных сетях. Правозащитных организаций нет... Их всех закрыли, исключили или закрыли. Нет независимых политических партий, нет заслуживающих доверия выборов, нет разделения властей».

CNN не удалось связаться с правительством Никарагуа для комментариев.

Однако государственные СМИ Никарагуа разместили в Твиттере письмо, в котором говорилось, что Макфилдс не представляет правительство Ортеги и что послом страны в ОАГ является Франсиско Кэмпбелл Хукер, который был «должным образом аккредитован».

CNN обратился к ОАГ за комментариями.

По данным Хьюман Райтс Вотч, десятки тысяч никарагуанцев покинули свою родину, чтобы избежать преследований с 2018 года, когда правительство Ортеги подавило массовые протесты против режима, убив сотни людей, ранив тысячи и произвольно задержав многих.

Ортега претендовал на пятый президентский срок в ноябре прошлого года. В июне 2021 года его правительство начало использовать расплывчатый закон о национальной безопасности в качестве оправдания для заключения под стражу кандидатов в президенты от оппозиции, лидеров оппозиции, журналистов, правозащитников и других лиц в преддверии ноябрьских выборов.

По меньшей мере 40 оппозиционеров были признаны виновными в заговоре с целью подрыва национальной целостности и финансовых преступлениях, сообщило во вторник CNN. Среди них бывший кандидат в президенты Кристиана Чаморро Барриос, которая в понедельник была приговорена к восьми годам тюремного заключения за финансовые преступления, по данным никарагуанской правозащитной неправительственной организации.

Подходя к концу своего выступления, Макфилдс сказал, что полон надежд, потому что люди внутри и вне правительства «устали от диктатуры и ее действий».

«Люди могут быть обмануты какое-то время, но не все время», — сказал Макфилдс. «Бог иногда не торопится. Но никогда, господин президент, Бог никогда не забывает».

В своем твите президент OAS Луис Альмагро сказал, что ценит мужество Макфилдса. — Это этически правильная позиция, — сказал Альмагро.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также приветствовал комментарии посла, написав в Твиттере: «Мы благодарим посла. мужество Макфилдса в том, что он дал голос миллионам никарагуанцев, надеющихся на возвращение к демократии».