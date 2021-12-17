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Питерец.ру » События в мире » Куба вновь открывается для мира

Куба вновь открывается для мира

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
За несколько часов до открытия офисов авиакомпаний сотни кубинцев стоят в очереди

За несколько часов до открытия офисов авиакомпаний сотни кубинцев стоят в очереди, надеясь найти билет, который трудно найти на острове.
Для многих кубинцев это только начало долгого и зачастую опасного путешествия в Соединенные Штаты.
На протяжении большей части пандемии Covid-19 границы Кубы были закрыты, что делало поездки за границу практически невозможными.

Но по мере того, как остров снова открывается для внешнего мира и кубинцы сталкиваются с обострением нехватки продовольствия и медицинских услуг, воздействием более жестких экономических санкций США и репрессивных мер со стороны правительства после беспрецедентных протестов в июле, многие говорят, что они готовятся навсегда покинуть свою родину.

Среди толпы у офисов авиакомпаний в бизнес-центре Гаваны, самопровозглашенный «фасилитатор» по имени Серджио, который не хотел называть свою фамилию, учитывая характер предоставляемых им услуг, предложил использовать свои контакты, чтобы помочь людям сократить длинные очереди в обмен на «процент» от стоимости билета.

«Большинство из этих людей не вернутся», - сказал Серхио CNN, добавив: «Может быть, некоторые поедут в Никарагуа за покупками, но большинство эмигрируют».

Их исход затруднен, поскольку большинство стран требует, чтобы кубинцы получали визу. Covid-19 только усложняет их положение. Чтобы въехать в США, кубинцы должны иметь доказательство вакцинации вакциной, одобренной Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) или вакциной, внесенной в список чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения, к которой у большинства кубинцев на острове нет доступа.

Куба все еще находится в процессе сертификации своих отечественных вакцин в ВОЗ. Это означает, что кубинцы с визой в США по-прежнему не могут легально въехать туда без предварительной вакцинации в третьей стране.
В октябре близкий союзник Кубы Никарагуа отказался от визы, а это означало, что любой кубинец, у которого есть деньги на покупку билета на самолет, мог поехать туда и, возможно, на границу США и Мексики.
Правительство Никарагуа заявило, что открывает дверь кубинцам для поощрения торговли, туризма и воссоединения семей.
Критики социалистических правительств Кубы и Никарагуа обвиняют их в попытке спровоцировать мигрантский кризис - наподобие тех, что имели место на острове в 1980-х и 90-х годах, - который позволил бы тысячам кубинцев, которым надоела экономическая нестабильность острова, уехать.

«Администрация Байдена должна быстро отреагировать и принять это за враждебный акт», - заявил сенатор Марко Рубио (R-FL) в заявлении.
Источник: CNN
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