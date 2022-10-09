Ураган Джулия обрушился на Никарагуа рано утром в воскресенье как шторм категории 1, сообщил Национальный центр ураганов.
По словам центра, шторм выдержал ветер со скоростью 85 миль в час, когда он переместился на берег возле Лагуна-де-Перлас около 1:15 ночи.
По словам синоптиков, наряду с ураганным ветром в Никарагуа возможны опасные для жизни осадки от 6 до 10 дюймов, с отдельными количествами до 15 дюймов.
Вдоль островов Сан-Андрес и Провиденсия возможен штормовой нагон до четырех футов выше обычного уровня прилива. Штормовой нагон высотой до шести футов и большие разрушительные волны ожидались вдоль побережья Никарагуа.
Ожидается, что после перемещения через Никарагуа в воскресенье шторм приблизится к тихоокеанскому побережью Гондураса, Сальвадора и Гватемалы в понедельник и в ночь на понедельник.