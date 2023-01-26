Бразилия оштрафовала Telegram за то, что она не заблокировала аккаунт ультраправого конгрессмена

Согласно заявлению Верховного суда, судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес в среду оштрафовал приложение для обмена сообщениями Telegram за то, что оно не приостановило действие аккаунта крайне правого избранного чиновника и влиятельного лица в социальных сетях.

Ранее в январе суд обязал Telegram приостановить действие аккаунтов Николаса Феррейры и других лиц, «чтобы остановить распространение преступных проявлений», говорится в заявлении.

Суд заявил, что отказ от приостановки действия аккаунта Феррейры «рассматривается как косвенное содействие продолжению преступной деятельности».

Феррейра, федеральный представитель штата Минас-Жерайс, имеет более 300 000 подписчиков в Telegram, 3,6 миллиона подписчиков в Tik Tok и более 6 миллионов подписчиков в Instagram. Он имеет тенденцию публиковать евангелистский и крайне правый контент, а также поддерживает бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Бразильские власти все еще проводят расследование после того, как сотни сторонников Болсонару штурмовали правительственные здания в столице Бразилиа ранее в январе после его поражения во втором туре президентских выборов в прошлом году.

Опыт Феррейры в социальных сетях сыграл свою роль в продвижении политической карьеры 26-летнего футболиста. в 2022 году он был избран с наибольшим количеством голосов среди всех представителей, баллотирующихся по всей стране, и занял третье место по количеству голосов, поданных за любого представителя в истории Бразилии.

В Твиттере об этом деле в среду Феррейра написал: «Они хотят, чтобы я исчез из Интернета».

Согласно пресс-релизу Верховного суда, Telegram оштрафован на 100 000 бразильских реалов (около 20 000 долларов США) в день за несоблюдение требований.

В письме Telegram к Мораесу, полученном CNN Brasil, компания ответила с просьбой пересмотреть приказ.

В нем указывается, что Феррейра является выборным должностным лицом, и говорится, что в приказе не было указано конкретного криминального содержания. «Никаких оснований или обоснований для полной блокировки указанного канала предоставлено не было, то есть не было представлено конкретное содержание, которое считалось бы незаконным», — говорится в письме.

CNN обратился к Telegram за комментариями.

Верховный суд признал, что Telegram сообщил о частичном соблюдении приказа, но запросил разъяснения, какой именно контент блокировать.