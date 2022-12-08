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Питерец.ру » Статьи » SEO, интернет » Соцсети » Как происходит взаимодействие в Telegram

Как происходит взаимодействие в Telegram

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Telegram
Сервисы DataFan, Telega.in и eLama провели совместное исследование касательно предпочтений пользователей Telegram

Сервисы DataFan, Telega.in и eLama провели совместное исследование касательно предпочтений пользователей Telegram. Интересовали факторы, позволяющие принять решение о продвижении через конкретный канал.  

Особенности Telegram

В 2022 году выросла популярность Telegram. Сервис стал одной из ведущих соцсетей, сохранив функции мессенджера. Это оказывает серьезное влияние на взаимодействие с подписчиками. Получается, что владелец канала пишет своей аудитории напрямую.

Такой контент оказывает больше влияния, чем публикации в группе или бизнес-аккаунте. Процесс взаимодействия через каналы в Telegram отличается от происходящего в других социальных сетях.

Подписка на каналы

Оказалось, что в 85% случаев подписка на новые каналы в Telegram осуществляется через личные рекомендации. Как правило, люди делают это благодаря источнику, который заслуживает доверие. 56% составляют рекомендации от тех, на кого пользователи уже подписаны.

13,5% – это подписка через друзей и знакомых, столько же – по рекомендациям из других соцсетей. Через тематическую подборку и целенаправленный поиск каналов подписываются только 9% и 3% пользователей.

Доверительные отношения

Так что для Telegram наибольшую важность представляют доверительные отношения с подписчиками. Чем оно выше, тем лучше будут показатели спонсорских постов в канале. Чтобы такие материалы смотрелись органично, нужно выбирать тактику с нативной рекламой. Эти посты оказываются более эффективными.

Если канал перегружен спонсорскими постами, он вызывает недоверие пользователей. Проверить количество таких материалов за последние 30 дней можно с помощью бота DataFan.

Важная статистика

Большинство пользователей (68,5%) сразу же отключает уведомления канала после подписки. 28% прибегают к этому, если канал надоедает. Лишь 3,5% пользователей оставляют все уведомления.

15% людей могут даже ни разу не открыть контент после подписки. 50% пользователей отписываются от каналов с неактуальным контентом. В основном это происходит из-за отсутствия или большого количества обновлений в канале, а также от обилия рекламы.

Приоритет

В Telegram актуальны материалы со среднем или продолжительным сроком действия. Краткосрочные анонсы менее востребованы. Накопление охватов происходит в течение нескольких дней.

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