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Накрутка живых подписчиков в Инстаграм

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Основной особенностью раскрутки в Инстаграм является её сугубо имиджевый характер.

Продвижение в социальных сетях имеет свою специфику в зависимости от поставленных целей и алгоритмов самого ресурса, на котором владелец профиля хочет повысить показатели. Основной особенностью раскрутки в Инстаграм является её сугубо имиджевый характер. Эта сеть, появившаяся в октябре 2010 года как фотохостинг для владельцев айфонов, не предполагает размещения ссылок на сторонние ресурсы.

В Инстаграме ценится качество фото или видео и, в меньшей степени, сопроводительный текст. Но, как и в других социальных медиа, важнейшую роль играет также количество подписчиков и качество их реакции на публикации.

Многочисленность аудитории и море лайков совсем не обязательно поднимет ваш аккаунт в ранжировании Инстаграм. Если сеть «поймёт», что ваши подписчики – искусственные «боты», а сердечки покупаются за деньги, вам может грозить бан.

Раскрутку в Инсте следует доверять проверенным профессиональным сервисам, таким как Инстамер https://instamer.com/. Сотрудничество с этой компанией обеспечит вам гармоничное и безопасное продвижение личного или коммерческого профиля в соответствии с поставленными целями. Сервис не обещает взрывного продвижения в топ за три дня – такое попросту невозможно и даже чревато наказанием со стороны Инсты. Набор качественной аудитории, которая не просто ставит лайки и подписывается н а профиль, но и комментирует ваши посты, происходит постепенно и непрерывно, с максимальной естественностью.

Вот ещё несколько резонов заказать раскрутку Инстаграм-профиля профессионалам

  1. Инстамер – это накрутка живых подписчиков в Инстаграме не только в общедоступных, но и «подзамочных» аккаунтах. При этом аудитория для закрытого профиля подбирается с особым тщанием, подписки со стороны нездоровых спамеров и хейтеров исключены
  2. Мы учитываем географию вашего аккаунта и бизнеса, подбираем максимально релевантную и заинтересованную аудиторию. Если вам нужна реклама в Санкт-Петербурге, сообщите об этом, и привлечённые нами подписчики будут преимущественно из города на Неве.
  3. Вы можете накрутить подписчиков Инстаграм без регистрации, практически анонимно. Все транзакции выполняются в автоматическом режиме. Но если вам потребуется консультация SMM-специалиста или возник вопрос по оплате, техническая поддержка Инстамер всегда на связи.

Интересно? Тогда переходите по ссылке выше и становитесь звездой Инсты!

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