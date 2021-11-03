Китай призывает семьи запасаться продуктами питания

Китай советует семьям запасаться продуктами питания и другими предметами первой необходимости, поскольку плохая погода, нехватка энергии и ограничения, связанные с COVID-19, угрожают нарушить снабжение.

Поздно вечером в понедельник Министерство торговли страны выпустило уведомление, в котором местным властям было рекомендовано поощрять людей накапливать «предметы первой необходимости», включая овощи, масла и птицу, для «удовлетворения повседневных нужд и чрезвычайных ситуаций».

Агентство также призвало местные власти позаботиться о том, чтобы с зимы до весны следующего года у людей был «достаточный запас» предметов первой необходимости. И он сказал этим властям, чтобы цены оставались стабильными, что стало источником беспокойства в последние недели, поскольку цены на овощи резко выросли по всему Китаю из-за необычно сильных дождей, которые нанесли ущерб урожаю.

Китай подчеркивал важность увеличения запасов продовольствия и других предметов повседневного обихода в прошлом, в том числе в сентябре, в преддверии основных недельных праздников. Но эти заявления обычно явно предназначены для чтения местными властями и редко привлекают внимание обычных граждан. Однако включение в это утверждение языка, в котором упоминаются семьи, похоже, ставит людей в тупик.

Внезапное предупреждение вызвало шок в китайских социальных сетях во вторник, поскольку многие люди размышляли о доводах министерства торговли.

Правительство даже не посоветовало нам складировать товары, когда в начале 2020 года разразилась вспышка Covid, написал один пользователь Weibo, отвечая на эту новость.

Другой предположил, что власти напоминали людям, что «они, возможно, не смогут позволить себе купить овощи этой зимой».

Реакция была настолько сильной, что некоторые государственные СМИ Китая попытались развеять опасения. Ху Сицзинь, редактор государственного таблоида Global Times, отверг предположения, что это уведомление может быть связано с ростом напряженности в отношениях между Пекином и Тайбэем. Китай считает Тайвань «неотъемлемой частью» своей территории, хотя Коммунистическая партия Китая никогда не управляла самоуправляющимся островом.

Между тем государственная газета Economic Daily написала во вторник, что власти пытались напомнить семьям о необходимости подготовиться в случае временной блокировки, вызванной Covid-19.

А государственная телекомпания CCTV заявила, что часть объявления, призывающая семьи запастись всем необходимым, была «перечитана». Он также опубликовал интервью с Чжу Сяоляном, чиновником Министерства торговли, который сказал, что ежедневные поставки для людей достаточны и могут быть «полностью гарантированы». Чжу добавил, что объявление предназначено для местных властей.

Китай придерживается строгой политики отказа от коронавируса, хотя страны по всему миру постепенно открываются и учатся жить с коронавирусом. Вторая по величине экономика мира полна решимости полностью искоренить вирус в своих границах и ввела жесткие ограничения для остановки вспышек, включая остановку высокоскоростных поездов и карантин пассажиров, а также переключение светофоров на красный, чтобы препятствовать движению в одном округе, где один о случае было сообщено.

Строгие меры Китая даже стали вирусными в минувшие выходные после того, как единственный подтвержденный случай коронавируса привел к внезапной блокировке Шанхайского Диснейленда. На одном видео было показано, как толпы людей выстраиваются в очередь перед импровизированными участками тестирования, на которых наблюдают медицинские работники в полных средствах индивидуальной защиты (СИЗ).

По словам Ван Хунцюня, официального представителя Пекинского муниципального коммерческого бюро, общенациональные усилия по сдерживанию случаев коронавируса могут частично способствовать росту стоимости продуктов питания. На прошлой неделе он сказал на пресс-конференции, что стоимость транзита через регионы может вырасти из-за строгих мер сдерживания.

Ван добавил, что в октябре цены на некоторые овощи в столице страны взлетели на 50% и более.

Но есть и другие факторы, способствующие росту. Повсеместная нехватка угля привела к удорожанию тепличного хозяйства из-за увеличения стоимости отопления и электроэнергии. Экстремальные погодные условия повредили посевы в основных сельскохозяйственных провинциях.

В понедельник министерство торговли призвало местные власти подготовиться к зиме, подписав долгосрочные контракты с поставщиками сельскохозяйственной продукции, а также закупив овощи, пригодные для хранения.

Пекин недавно принял и другие меры, направленные на обеспечение продовольственной безопасности. В понедельник правительство обнародовало `` план действий '', побуждающий людей не заказывать еды больше, чем им нужно, и сообщать о ресторанах, которые выбрасывают еду - мера, аналогичная кампании, возглавленной президентом Си Цзиньпином в прошлом году, когда пандемия коронавируса и экстремальные наводнения угрожают цепочкам поставок пищевых продуктов.

А в апреле Китай принял закон, разрешающий ресторанам взимать с посетителей дополнительную плату за то, что они оставляют на тарелках «лишние» остатки еды. Закон также наказывает людей, которые снимают или публикуют видео о переедании, штрафом до 100 000 юаней (примерно 15 000 долларов США).