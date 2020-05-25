Китай будет помогать

Глава МИД Китая господин Ван И считает, что Россия сможет победить коронавирус. Российский народ под руководством Путина справится с этой ситуацией. Главный китайский дипломат заявил, что КНР продолжит поддерживать Россию в этой борьбе. В Поднебесной внимательно следят за тем, что как развивается обстановка в России.

«Питерец.ру» напоминает, что Китай смог справиться с коронавирусом внутри страны. Распространение эпидемии было остановлено. В итоге стране, численность которой превышает 1 млрд. человек, удалось избежать трагедии. Китайская помощь будет нам очень полезной.

Сейчас количество, зараженных коронавирусом в России, идет на спад. Однако ситуация не становится лучше, поскольку растет число смертей. Остается верить, что наши власти смогут остановить распространение этой опасной инфекции.