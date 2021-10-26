Почему российские и китайские военные корабли объединяются

Совместные китайско-российские военно-морские учения, в ходе которых флотилия из 10 военных кораблей завершила ближний круг вокруг главного острова Японии, обе страны рекламируют как средство обеспечения стабильности в нестабильном регионе.

Но аналитики говорят, что учения, скорее всего, будут иметь противоположный эффект, потенциально возобновляя региональную напряженность и усиливая заявления японского правительства о том, что ему необходимо увеличить военные расходы для противодействия китайской агрессии.

Во время путешествия, объявленного первым совместным китайско-российским военно-морским патрулем в западной части Тихого океана, суда прошли через пролив Цугару, разделяющий главный остров Японии и ее северный остров Хоккайдо, затем направились вдоль восточного побережья страны, а затем обратно в Китай. через пролив Осуми у южного японского острова Кюсю.

Хотя иностранным судам разрешено проходить через проливы Осуми и Цугару, которые считаются международными водами, в Японии за маневрами внимательно следят.

«Это подкрепит вывод, который Япония уже сделала, что Китай потенциально представляет угрозу для Японии, и поэтому он должен увеличить свои собственные расходы на оборону и готовность бороться с ней», - сказал Дрю Томпсон, бывший сотрудник Министерства обороны США и приглашенный старший научный сотрудник Школы государственной политики имени Ли Куан Ю Национального университета Сингапура.

В заявлении в понедельник министерство обороны Японии охарактеризовало учения, которые проводились на прошлой неделе, как «необычные».

Китайско-российская флотилия состояла из пяти боевых кораблей от каждой страны, включая эсминцы, фрегаты, корветы и корабли поддержки.

Китайские военные заявили, что в субботу пути двух военно-морских сил в Восточно-Китайском море разошлись. «Совместные учения и совместный круиз способствовали дальнейшему развитию всестороннего стратегического партнерства Китая и России по координации в новую эпоху и эффективно улучшили возможности обеих сторон для совместных операций, что способствовало совместному поддержанию международной и региональной стратегической стабильности», - сказал контр-адмирал Об этом говорится в заявлении Бай Яопина из командования Северного театра военных действий Народно-освободительной армии и заместителя командующего военно-морским флотом.

Минобороны России заявило, что целью совместного патрулирования было «продемонстрировать государственные флаги России и Китая, поддержать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также защитить объекты морской экономической деятельности обеих стран».

Наращивание военной мощи Японии

Напряженность между Китаем и Японией резко возросла в последние годы на фоне шагов Пекина по утверждению суверенитета над островами, контролируемыми Японией.

Китай также усиливает военное давление на соседний Тайвань, отправив десятки боевых самолетов возле острова. Японские официальные лица ранее связывали ситуацию с безопасностью на Тайване с Японией, отмечая, что 90% энергии Японии импортируется через районы вокруг Тайваня.

Хотя военные расходы Японии бледнеют по сравнению с Китаем, они предприняли шаги по значительному усилению своей обороны, добавив современные истребители F-35 и превратив для них военные корабли в авианосцы.

Он также находится в процессе добавления высокотехнологичных эсминцев и подводных лодок - все они могут проецировать свою мощь далеко от берегов Японии.

Досягаемость Сил самообороны Японии была очевидна в понедельник, когда один из военных кораблей, которые в конечном итоге будут оснащены для перевозки F-35 - вертолетный эсминец JS Kaga - провел двусторонние учения с ударной группой авианосцев ВМС США на юге. Китайское море, почти все из которого Китай претендует на свою суверенную территорию.

Летом японские военно-морские силы тренировались вместе со своими коллегами из британской авианосной ударной группы 21, возглавляемой авианосцем HMS Queen Elizabeth, а также с кораблями ВМС США в Тихом океане.

Пекин внимательно следит за такими событиями, и объединенная российская флотилия является знаком Китая, что у него также есть партнеры, сказал Алессио Паталано, профессор войны и стратегии Королевского колледжа в Лондоне.

«Этим летом военно-морские силы США и их партнеров значительно повысили уровень оперативной совместимости в западной части Тихого океана, - сказал он. - Это своего рода слабость для китайцев, поэтому совместное патрулирование, похоже, является ответом на это».

Россия и Китай поддерживают постоянное военное партнерство и провели серию совместных учений, наиболее яркой из которых была «Восток-2018», симулированная битва, в которой российско-китайская коалиция сражалась с вымышленным противником.

А в августе Россия и Китай снова объединили свои силы для использования совместной системы командования и управления, при этом российские войска интегрированы в китайские формирования, согласно заявлению министерства обороны Китая в то время.

Лицемерие Китая

Маршрут, пройденный совместным китайско-российским патрулем через пролив Осуми в конце своего пути, а также через узкий пролив Цугару между основными островами Хонсю и Хоккайдо в начале недели, также привлек значительное количество туристов. внимание.

Это потому, что когда ВМС США или иностранные военно-морские силы проходят через Тайваньский пролив между Тайванем и материковой частью Китая, Пекин осуждает их как дестабилизирующие.

Например, после того, как в начале этого месяца военные корабли США и Канады прошли через Тайваньский пролив, командование Восточного театра военных действий Китая обвинило обе стороны в сговоре с целью «создать проблемы» и «серьезно поставить под угрозу мир и стабильность» в проливе.

При ширине 100 миль (160 километров) в самом узком месте Тайваньский пролив огромен по сравнению с проходами между японскими островами. Например, пролив Осуми имеет ширину всего 17 миль (27 километров) в самом узком месте.

Хотя китайские и российские военные корабли не нарушали международное право, выпуск новостей, транслировавшийся по китайскому государственному телевидению, показал, насколько близко они подошли к территории Японии.

Репортер, по-видимому, находящийся на борту одного из китайских кораблей, проходит через пролив Цугару, когда японское побережье вырисовывается позади него.

Позже, после перехода через пролив, репортер говорит: «Сейчас мы находимся в западной части Тихого океана, и мы можем видеть самолеты японских морских сил самообороны не далеко позади нас. Они следят за нами с самого начала нашего патрулирования. В дополнение к самолетам они также послали несколько судов, чтобы отслеживать наше построение для сбора разведданных ».

Томпсон сказал, что Китай не может придерживаться чего-то одного, а действовать наоборот.

«Вы либо поддерживаете нормы, либо поддерживаете политику силы», - сказал он о руководстве в Пекине. «Это делает их яростную анти-иностранную риторику крайне лицемерной».

Так что, если это хорошо для Китая и России, это должно быть хорошо для США, Канады и других военно-морских сил, которые плавают в Тайваньском проливе или даже в Южно-Китайском море.

«Они утверждают, что это очень признанная международная норма», - сказал Томпсон.