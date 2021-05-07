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Питерец.ру » Общество » Авиационные экипажи Западного военного округа в День Победы возьмут на борт фотографии «Бессмертного полка»

Авиационные экипажи Западного военного округа в День Победы возьмут на борт фотографии «Бессмертного полка»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Авиационные экипажи Западного военного округа в День Победы возьмут на борт фотографии «Бессмертного полка»

В День Победы лётчики Ленинградского объединения военно-воздушных сил противовоздушной обороны Западного военного округа поднимутся в небо вместе с фотографиями своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Ведущий группы многоцелевых вертолётов Ми-8 лётчик-снайпер подполковник Артем Ващанов поднимется на борт вертолёта вместе с фотографией своего деда, участника Великой Отечественной войны. «Сегодня с нами будут фотографии близких нам людей, которые не пожалели ничего, чтобы мы встретили этот праздник с мирным небом над головой», - отметил лётчик.

В День Победы над главной площадью северной столицы в едином строю пролетят вертолёты Ми-26, Ми-8, ударные Ми-28 «Ночной Охотник» и Ка-52 «Аллигатор». За вертолётами пролетят транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134 и самолёты оперативно-тактической авиации сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

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