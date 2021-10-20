Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась

В декабре прошлого года, когда в Соединенном Королевстве прошел первый из нескольких тревожных вариантов Covid-19, премьер-министр Борис Джонсон принял нежелательное решение отменить рождественские планы для миллионов британцев.
Десять месяцев спустя отношение Великобритании к Covid-19 изменилось до неузнаваемости. Практически все ограничения в Англии были сняты в июле, и секторы мероприятий и гостеприимства вернулись на полную мощность, поскольку Джонсон призвал британцев «начать учиться жить с этим вирусом».
Но вариант Delta - еще более передающийся, чем штамм Alpha, сорвавший прошлогодние празднества - никуда не делся.
По сравнению с остальной Европой страна спокойно переносила неизменно высокий уровень заболеваемости, госпитализаций и смертей. В Великобритании зарегистрировано почти полмиллиона случаев за последние две недели - и почти 50 000 в понедельник - больше, чем во Франции, Германии, Италии и Испании вместе взятых. Великобритания сообщила о 223 смертельных случаях во вторник, что является самым высоким ежедневным показателем с начала марта.
Джонсон отклонился от большей части Европейского Союза в своем подходе; в то время как ряд стран континента ввели паспорта вакцины, Англия отказалась от своего первоначального плана. Ношение масок, социальное дистанцирование и другие меры больше не требуются законом в Великобритании.
Это контрастирует с гораздо более строгими мерами в нескольких европейских странах, где для посещения баров и ресторанов или работы в нескольких сферах, включая здравоохранение, необходимо подтверждение вакцинации или отрицательный результат теста.
Больницы в Британии сейчас близки к тому, чтобы снова выйти из строя из-за новых госпитализаций. А успех вакцинации на раннем этапе в стране может быть сведен на нет из-за заикания вакцинации ревакцинаций и прививок для детей.
Некоторые вещи еще могут отключиться; Представитель Джонсона признал в понедельник, что впереди «непростая» зима, и премьер-министр отказался исключить возвращение требований о масках или более строгих ограничений для защиты Национальной службы здравоохранения страны (NHS) в ближайшие недели.
Но некоторые эксперты требуют более срочного изменения подхода.