Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась

В декабре прошлого года, когда в Соединенном Королевстве прошел первый из нескольких тревожных вариантов Covid-19, премьер-министр Борис Джонсон принял нежелательное решение отменить рождественские планы для миллионов британцев.

«Мы жертвуем нашим шансом увидеть близких в это Рождество, чтобы у нас было больше шансов защитить их жизни, чтобы мы могли увидеть их на будущих Рождествах», - сказал Джонсон, сделав потенциально решающий шаг в карьере, который он исключил всего за несколько дней. ранее.

Десять месяцев спустя отношение Великобритании к Covid-19 изменилось до неузнаваемости. Практически все ограничения в Англии были сняты в июле, и секторы мероприятий и гостеприимства вернулись на полную мощность, поскольку Джонсон призвал британцев «начать учиться жить с этим вирусом».

Но вариант Delta - еще более передающийся, чем штамм Alpha, сорвавший прошлогодние празднества - никуда не делся.

По сравнению с остальной Европой страна спокойно переносила неизменно высокий уровень заболеваемости, госпитализаций и смертей. В Великобритании зарегистрировано почти полмиллиона случаев за последние две недели - и почти 50 000 в понедельник - больше, чем во Франции, Германии, Италии и Испании вместе взятых. Великобритания сообщила о 223 смертельных случаях во вторник, что является самым высоким ежедневным показателем с начала марта.

Джонсон отклонился от большей части Европейского Союза в своем подходе; в то время как ряд стран континента ввели паспорта вакцины, Англия отказалась от своего первоначального плана. Ношение масок, социальное дистанцирование и другие меры больше не требуются законом в Великобритании.

Это контрастирует с гораздо более строгими мерами в нескольких европейских странах, где для посещения баров и ресторанов или работы в нескольких сферах, включая здравоохранение, необходимо подтверждение вакцинации или отрицательный результат теста.

Больницы в Британии сейчас близки к тому, чтобы снова выйти из строя из-за новых госпитализаций. А успех вакцинации на раннем этапе в стране может быть сведен на нет из-за заикания вакцинации ревакцинаций и прививок для детей.

«Исключительные меры политики приводят к исключительным результатам», - сказала CNN Дипти Гурдасани, эпидемиолог из Университета Королевы Марии в Лондоне. «Это очень предсказуемо. Это следствие того, что все открыто».

«Приближается зима, и все будет только хуже», - добавила она.

Некоторые вещи еще могут отключиться; Представитель Джонсона признал в понедельник, что впереди «непростая» зима, и премьер-министр отказался исключить возвращение требований о масках или более строгих ограничений для защиты Национальной службы здравоохранения страны (NHS) в ближайшие недели.

Но некоторые эксперты требуют более срочного изменения подхода.

«Есть целый ряд причин, по которым мы отходим от Западной Европы и остального мира», - сказал Мартин Макки, профессор европейского общественного здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

«Мы видели в других европейских странах, что коллективные меры имеют большое значение», - сказал он. «Мы должны спросить себя: мы правы? (Потому что) нет никаких доказательств того, что мы такие».