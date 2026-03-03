ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек

В Ленобласти в ДТП с автобусом и такси пострадали 12 человек

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МЧС
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом и такси в Ленинградской области

Сегодня примерно в 7:30 утра на 66-м километре федеральной автодороги "Нарва", расположенной в Волосовском районе Ленинграслкой области, произошло дорожно-транспортное происшествие. 35-летний водитель такси, управлявший автомобилем "Джили", двигался из Санкт-Петербурга в направлении Кингисеппа, в какой-то момент потерял контроль над управлением, в результате чего его автомобиль оказался на полосе встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом марки "ПАЗ", который следовал по маршруту № 888.

По предварительным данным, в результате столкновения водитель такси получил серьезные травмы. Кроме того, травмы различной степени тяжести – от средней до легкой – получили 11 пассажиров автобуса, среди которых был 17-летний молодой человек.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Государственной автомобильной инспекции. Они занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Все по теме: Ленобласть, Волосовский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
