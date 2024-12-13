В ДТП автобуса с троллейбусом на Ленинском проспекте пострадали два человека

Сегодня, 13 декабря около 11 часов 40 минут возле дома 140 по Ленинскому проспекту, в Кировском районе Петербурга произошло столкновение пассажирского автобуса «Волгобас» маршрута № 239 под управлением 39-летнего водителя и троллейбуса маршрута № 32 под управлением женщины-водителя.

В результате дорожного происшествия пострадали двое, водитель и кондуктор троллейбуса, обе женщины.

Пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские в отношении водителя автобуса составили административные материалы: 11.23ч1 и 12.6 КоАП РФ.

По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя автобуса, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.