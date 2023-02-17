В Петербурге задержали мужчину, который угрожая ножом забрал мобильный телефон у девушки

Вчера на улице Харченко, в Выборгском районе Петербурга сотрудниками полиции, выехавшими по сообщению о скандале в магазине, за совершение административного правонарушения задержан неработающий мужчина, 1992 года рождения.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Ранее, около 12 часов 30 минут указанный мужчина вошел в квартиру 67-летней пенсионерки и угрожая ножом забрал мобильный телефон ее внучки. После чего скрылся с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.