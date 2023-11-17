В Невском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика

Накануне вечером около 16 часов 20 минут в Невском районе Петербурга на пересечении улицы Бабушкина и проспекта Александровской фермы 20-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», при повороте направо по разрешающему зеленому сигналу светофора, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходящего справа налево по ходу движения по разрешающему зеленому сигналу светофора 10-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенка, с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

По факту дорожного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.