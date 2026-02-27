В Выборге задержали распространителя «синтетики»

Полицейские в Выборге задержали 32-летнего мужчину возле его квартиры на Рубежной улице, 23, благодаря поступившей оперативной информации. Согласно данным, полученным из оперативных источников, задержанный занимал должность так называемого "закладчика" в интернет-магазине, специализирующемся на сбыте запрещенных веществ.

При обыске в квартире подозреваемого было обнаружено и изъято три свертка с наркотиком "мелтилэфедрон", составляющих в общей сложности 200,3 грамма, а также 60,0 граммов мефедрона. Дополнительно, в холодильнике и шкафу были найдены свертки с веществом неустановленного происхождения общей массой 484,0 грамма, которые направлены на экспертизу.

В отношении задержанного Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Задержанного поместили в изолятор в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных сообщников задержанного и установление всех обстоятельств его противоправной деятельности.