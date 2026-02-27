ента новостей

15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
14:19
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
11:00
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
10:41
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
10:23
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
10:14
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
10:11
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
23:29
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
15:52
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
15:46
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
В Выборге задержали распространителя «синтетики»

В Выборге задержали распространителя «синтетики»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Выборге полицией задержан распространитель «синтетики»

Полицейские в Выборге задержали 32-летнего мужчину возле его квартиры на Рубежной улице, 23, благодаря поступившей оперативной информации. Согласно данным, полученным из оперативных источников, задержанный занимал должность так называемого "закладчика" в интернет-магазине, специализирующемся на сбыте запрещенных веществ.

При обыске в квартире подозреваемого было обнаружено и изъято три свертка с наркотиком "мелтилэфедрон", составляющих в общей сложности 200,3 грамма, а также 60,0 граммов мефедрона. Дополнительно, в холодильнике и шкафу были найдены свертки с веществом неустановленного происхождения общей массой 484,0 грамма, которые направлены на экспертизу.

В отношении задержанного Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Задержанного поместили в изолятор в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных сообщников задержанного и установление всех обстоятельств его противоправной деятельности.

