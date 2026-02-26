ента новостей

23:29
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
15:52
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
15:46
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
12:06
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
11:56
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
11:44
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
10:20
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
09:59
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
11:40
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником

В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Дача титулярного советника Николая Демидовцева (Марии Гек) в Зеленогорске признана региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охране объектов культурного наследия (КГИОП) дача Н. А. Демидовцева (также известная как дача М. А. Гек) расположенная в городе Зеленогорск по адресу Курортная улица, дом 31ж, литера А, была внесена в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это событие произошло в 2024 году, когда дача была включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, что подчеркивает её важность и ценность для культурного наследия региона.

Исторические документы впервые упоминают небольшой рыбацкий поселок Терийоки (в настоящее время известный как Зеленогорск) в 1548 году. Это произошло за два года до основания Гельсингфорса, который сейчас называется Хельсинки. В то время эта территория находилась под контролем шведской короны. Интересно, что название «Терийоки» происходит от шведского Terijoki, что в свою очередь является искажённой версией финского слова Tervajoki, что переводится как «Смоляная река». Поселок находился в месте впадения Жемчужного ручья (реки Жемчужной) в Финский залив, что придавало ему особую географическую привлекательность.

В XVI веке деревня Терийоки, состоявшая всего из трёх налогооблагаемых крестьянских дворов, относилась к приходу Уусикиркко. В первой половине XVII века количество дворов в Терийоки возросло до 29, что свидетельствует о росте населения и развитии местной экономики. С приходом Александра I в 1808-1809 годах вся Финляндия была присоединена к России и стала Великим княжеством со значительной автономией. Через два года после этого Выборгская губерния была включена в состав Великого княжества Финляндского, что также оказало влияние на экономические и социальные процессы в регионе.

В середине XIX века было принято решение о том, что финские власти могут выкупать земли у русских владельцев, а уроженцы Финляндии, в свою очередь, могли приобретать земли у Великого княжества. Это решение стало стимулом для экономического подъёма в Финляндии, так как русские владельцы начали продавать донатационные земли, которые они не могли содержать. Эти земли с удовольствием покупали финские крестьяне, купцы и чиновники, что способствовало увеличению численности населения и развитию местной экономики.

С конца XIX века в Терийоках, а немного позже и в окрестных селениях, начался настоящий «дачный бум». Этот процесс был в первую очередь связан со строительством железной дороги от Риихимяки до Петербурга, завершившимся в 1870 году. Терийоки стали первой железнодорожной станцией на стороне Финляндии, что значительно облегчило доступ к этому живописному месту. Позднее, в окрестностях, появились такие станции как Куоккола (ныне Репино), Келломяки (сейчас Комарово) и Тюрисевя (в современности Ушково).

В 1891 году было основано Терийокское Общество благоустройства дачной жизни. Эта организация взяла на себя важные задачи по улучшению условий жизни дачников и местных жителей. В первую очередь, они начали заниматься освещением улиц при помощи керосиновых фонарей, что значительно улучшило безопасность и комфорт передвижения по поселку в темное время суток. Также Общество организовало доставку почты и обеспечивало движение и стоянки извозчиков, что способствовало улучшению транспортной инфраструктуры в районе.

С увеличением числа дачников и местных жителей, Общество добилось назначения дополнительного поезда для перевозки пассажиров, что также стало важным шагом в развитии транспортного сообщения. В 1904 году владельцем участка под номером 5-62, который соответствует современному адресу Курортная улица, дом 31ж, стал потомок известных местных жителей, что подчеркивает историческую значимость этого места.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-05-2017, 09:54
Город пополнился еще одним объектом культурного наследия регионального значения
26-03-2020, 18:58
Общественники запускают онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия
14-12-2022, 09:05
В Петербурге прокуратура потребовала отремонтировать объект культурного наследия
29-08-2019, 15:16
Более тысячи объектов культурного наследия внесены в Единый государственный реестр недвижимости
23-01-2026, 12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
10-11-2022, 19:09
В Ленобласти формируют реестр объектов нематериального культурного наследия

Происшествия на дорогах

24-02-2026, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
24-02-2026, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
21-02-2026, 11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
21-02-2026, 11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
Наверх