В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охране объектов культурного наследия (КГИОП) дача Н. А. Демидовцева (также известная как дача М. А. Гек) расположенная в городе Зеленогорск по адресу Курортная улица, дом 31ж, литера А, была внесена в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это событие произошло в 2024 году, когда дача была включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, что подчеркивает её важность и ценность для культурного наследия региона.

Исторические документы впервые упоминают небольшой рыбацкий поселок Терийоки (в настоящее время известный как Зеленогорск) в 1548 году. Это произошло за два года до основания Гельсингфорса, который сейчас называется Хельсинки. В то время эта территория находилась под контролем шведской короны. Интересно, что название «Терийоки» происходит от шведского Terijoki, что в свою очередь является искажённой версией финского слова Tervajoki, что переводится как «Смоляная река». Поселок находился в месте впадения Жемчужного ручья (реки Жемчужной) в Финский залив, что придавало ему особую географическую привлекательность.

В XVI веке деревня Терийоки, состоявшая всего из трёх налогооблагаемых крестьянских дворов, относилась к приходу Уусикиркко. В первой половине XVII века количество дворов в Терийоки возросло до 29, что свидетельствует о росте населения и развитии местной экономики. С приходом Александра I в 1808-1809 годах вся Финляндия была присоединена к России и стала Великим княжеством со значительной автономией. Через два года после этого Выборгская губерния была включена в состав Великого княжества Финляндского, что также оказало влияние на экономические и социальные процессы в регионе.

В середине XIX века было принято решение о том, что финские власти могут выкупать земли у русских владельцев, а уроженцы Финляндии, в свою очередь, могли приобретать земли у Великого княжества. Это решение стало стимулом для экономического подъёма в Финляндии, так как русские владельцы начали продавать донатационные земли, которые они не могли содержать. Эти земли с удовольствием покупали финские крестьяне, купцы и чиновники, что способствовало увеличению численности населения и развитию местной экономики.

С конца XIX века в Терийоках, а немного позже и в окрестных селениях, начался настоящий «дачный бум». Этот процесс был в первую очередь связан со строительством железной дороги от Риихимяки до Петербурга, завершившимся в 1870 году. Терийоки стали первой железнодорожной станцией на стороне Финляндии, что значительно облегчило доступ к этому живописному месту. Позднее, в окрестностях, появились такие станции как Куоккола (ныне Репино), Келломяки (сейчас Комарово) и Тюрисевя (в современности Ушково).

В 1891 году было основано Терийокское Общество благоустройства дачной жизни. Эта организация взяла на себя важные задачи по улучшению условий жизни дачников и местных жителей. В первую очередь, они начали заниматься освещением улиц при помощи керосиновых фонарей, что значительно улучшило безопасность и комфорт передвижения по поселку в темное время суток. Также Общество организовало доставку почты и обеспечивало движение и стоянки извозчиков, что способствовало улучшению транспортной инфраструктуры в районе.

С увеличением числа дачников и местных жителей, Общество добилось назначения дополнительного поезда для перевозки пассажиров, что также стало важным шагом в развитии транспортного сообщения. В 1904 году владельцем участка под номером 5-62, который соответствует современному адресу Курортная улица, дом 31ж, стал потомок известных местных жителей, что подчеркивает историческую значимость этого места.