В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»





20 февраля, примерно в 16:20, на 169-м километре трассы «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Лада Веста», выполняя маневр обгона грузовика «Камаз» (под управлением 46-летнего мужчины), потерял контроль над управлением. Это привело к его столкновению с встречным большегрузом «Ситрак» с полуприцепом, за рулем которого находился 47-летний водитель.

В результате первоначального столкновения, «Ситрак» оказался на полосе, предназначенной для встречного движения. Там он столкнулся с «Камазом», после чего оба грузовых автомобиля съехали в кювет.

К несчастью, водитель «Лады Веста» от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту данного инцидента проводится проверка для установления всех обстоятельств.