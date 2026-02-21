ента новостей

Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле
В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона
В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ
Выставка «Нон-финито»
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка сенсорной живописи «Чувствую кожей»
В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»

В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Волховском районе Ленобласти


20 февраля, примерно в 16:20, на 169-м километре трассы «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Лада Веста», выполняя маневр обгона грузовика «Камаз» (под управлением 46-летнего мужчины), потерял контроль над управлением. Это привело к его столкновению с встречным большегрузом «Ситрак» с полуприцепом, за рулем которого находился 47-летний водитель.

В результате первоначального столкновения, «Ситрак» оказался на полосе, предназначенной для встречного движения. Там он столкнулся с «Камазом», после чего оба грузовых автомобиля съехали в кювет.

К несчастью, водитель «Лады Веста» от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту данного инцидента проводится проверка для установления всех обстоятельств.

Все по теме: Ленобласть, Волховский район, ДТП
