В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На новой развязке в составе М-32 ВАД в Петербурге сооружает первые съезды

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга активно ведется строительство двухуровневой транспортной развязки, которая будет соединять Приморское шоссе с новой магистралью М-32. Этот проект включает в себя восемь съездов и путепровод, который пройдет над железнодорожными путями Сестрорецкого направления. Генеральным подрядчиком данного строительства выступает компания «ВАД», которая уже завершила монтаж металлоконструкций для пролета первого из съездов.

Длина всей транспортной развязки, учитывая все запланированные съезды и подключение к Приморскому шоссе, составит 4,2 километра, тогда как общая протяженность магистрали М-32 составляет 7,73 километра. Для размещения развязки на относительно небольшой площади земли планируется возвести 23 опоры и 6 подпорных стен, а также смонтировать тысячи тонн металлоконструкций. В рамках проекта также запланирована реконструкция участка Приморского шоссе.

Александр Смирнов, технический руководитель контракта АО «ВАД», сообщает, что на первом из съездов путепровода завершается монтаж металлических конструкций пролетных строений. Это позволяет впервые увидеть, как будет выглядеть будущая развязка. Балки уже установлены на всех доступных опорах съезда, который соединит Южную улицу с Приморским шоссе. Кроме того, завершено бетонирование пешеходного перехода, который пройдет через насыпь основного хода. По состоянию на февраль 2026 года строительная готовность развязки достигла 30%.

На текущий момент на объекте уже возведены 17 из 23 опор, три из которых находятся на стадии строительства. Для того чтобы освободить пространство для размещения новых опор, специалистам компании «ВАД» пришлось провести реконструкцию полукилометрового участка Приморского шоссе. Как поясняет Смирнов, первые две очереди переустройства дороги уже завершены: участок протяженностью 443 метра был переведен в новое проектное положение, а направление автомобильного движения было изменено. Это позволило освободить фронт для строительства необходимых опор.

Сейчас реализуется третья очередь реконструкции, в ходе которой возводятся опоры для еще одного из съездов. В дальнейшем предстоит смонтировать пролеты основного хода и съездов, а также построить подходы, которые соединят развязку с Приморским шоссе.

Строительство магистрали М-32 осуществляется в рамках стратегической программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Открытие новой магистрали значительно улучшит транспортную ситуацию в Приморском районе, предоставив жителям возможность выезда на Приморское шоссе, минуя железнодорожный переезд у станции «Ольгино». Это, в свою очередь, должно улучшить распределение транспортных потоков, снизить время в пути и повысить общую безопасность дорожного движения в этом районе.

