В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности

В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности

В Ленинградской области торжественно откроется Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности

3 марта с 9:50 до 11:35 в Шлиссельбургской школе № 1 состоится значимое и торжественное событие — открытие Всероссийской онлайн-олимпиады, посвященной финансовой грамотности и предпринимательству. Это мероприятие станет важной вехой в обучении детей основам финансовой грамотности, что, безусловно, актуально в современном мире.

Открытие олимпиады начнется с онлайн-урока, который будет вести Сергей Колганов, занимающий должность заместителя руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг в Банке России. В рамках своего выступления эксперт поделится ценными знаниями и практическими советами о том, как эффективно накопить средства на крупные покупки. Он также расскажет о том, как защититься от современных угроз, таких как дипфейки, и как выбрать подходящие сберегательные продукты, которые помогут быстрее достигнуть поставленных финансовых целей.

Для всех желающих следить за мероприятием будет организована трансляция, которая начнется 3 марта в 10:00 по московскому времени. Она пройдет на платформе Учи.ру в личном кабинете, а также на официальной странице Банка России в социальной сети ВКонтакте. Участники смогут не только наблюдать за уроком, но и задать вопросы спикеру, что создаст интерактивную атмосферу и даст возможность глубже понять обсуждаемые темы.

После завершения онлайн-урока, торжественное открытие олимпиады перейдет к практической части, где ученики смогут непосредственно участвовать в прохождении олимпиадных заданий в компьютерных классах. Это станет отличной возможностью применить полученные знания на практике и проверить свои навыки в области финансовой грамотности и предпринимательства. Участие в олимпиаде не только обогатит знания школьников, но и поможет развить их критическое мышление и финансовую осведомленность, что крайне важно в условиях современного общества.

