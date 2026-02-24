ента новостей

В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Санкт‑Петербурге завершились соревнования регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 

В Санкт-Петербурге завершился важный этап соревнований в рамках регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству, известного как «Профессионалы», который является частью федерального проекта «Профессионалитет». Эти соревнования собрали более семи тысяч участников, среди которых были не только конкурсанты, но и эксперты-наставники, а также ведущие специалисты в области различных компетенций. Также в мероприятии принимали участие технические администраторы, кураторы площадок и волонтёры, что говорит о широком масштабе и высоком уровне организации данного события.

В рамках чемпионата было представлено 320 различных компетенций, которые проходили на 56 площадках, среди которых находились учреждения среднего профессионального образования (СПО), школы, организации дополнительного образования и промышленные предприятия Санкт-Петербурга. Эти площадки стали аренами для проверки мастерства как школьников, так и студентов колледжей в самых востребованных и актуальных профессиях. Крупнейшими из них стали такие учреждения, как Колледж автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем, Некрасовский педагогический колледж, Петровский колледж, Автомеханический колледж, а также Колледж судостроения, информационных и прикладных технологий. Кроме того, важную роль в проведении чемпионата сыграли Академия инженерных технологий и управления и Академия креативных индустрий «ЛОКОН».

Анастасия Прохорова, руководитель регионального оператора Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Санкт-Петербурге, подчеркнула значимость этих соревнований. Она отметила, что чемпионат вызывает большой интерес как среди образовательных учреждений города, так и среди производственных компаний. Региональный этап проходит во всех субъектах Российской Федерации, и Санкт-Петербург традиционно занимает лидирующие позиции по количеству представленных компетенций и вовлечённых в их проведение индустриальных партнёров.

Участие в чемпионате открывает перед молодыми специалистами широкие перспективы для успешного старта в их будущей профессии. Школьники и студенты, принимающие участие в соревнованиях, работают над задачами, которые актуальны для реального производства, что позволяет им не только проверить свои знания и навыки, но и стать настоящими профессионалами в своей области. Кроме того, активно развивается экспертное сообщество, что подтверждается проведением встреч отраслевых специалистов в рамках деловой программы чемпионата.

Стоит также отметить, что школьники Санкт-Петербурга имели возможность посетить профориентационные мастер-классы, которые проводились на базе образовательных учреждений города. Это дало им шанс лучше понять, какие профессии существуют на рынке труда и какие навыки необходимы для успешной работы в этих областях.

Подведение итогов чемпионата, а также объявление победителей и призёров по всем 320 компетенциям состоится 4 марта 2026 года. Этот день станет важным событием, когда на Торжественной церемонии закрытия регионального этапа Чемпионата «Профессионалы» будут названы лучшие образовательные учреждения, которые стали обладателями медалей и других наград. Это не только подведение итогов, но и возможность для всех участников и зрителей увидеть результаты упорного труда, который был вложен в подготовку к соревнованиям, и отметить достижения самых талантливых и целеустремлённых молодых специалистов.

