ента новостей

15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
14:19
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
11:00
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
10:41
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
10:23
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
10:14
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
10:11
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
23:29
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
15:52
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
15:46
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшими

Вечером 26 февраля 2026 года, примерно в 18:00, на 120-м километре шоссе, соединяющего Санкт-Петербург и Псков, в Лужском районе Ленинградской области, произошла авария.

Предварительно установлено то, что водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf утратил контроль над управлением. В результате этого автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania. За рулем грузовика находился мужчина, 1976 года рождения. После столкновения Scania съехала в придорожный кювет.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель и один из пассажиров Volkswagen Golf скончались на месте от полученных травм до прибытия медиков.

Другой пассажир Volkswagen Golf, находившийся на заднем сиденье, был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Личности погибших и пострадавшего в настоящее время выясняются.

Проводится проверка по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-01-2026, 09:28
На трассе "Кола" в лобовом ДТП с КАМАЗом погибли водитель и пассажир легковушки
10-02-2026, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
5-07-2025, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
21-01-2026, 14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
1-02-2025, 17:50
В Ленобласти «Мазда 6» вылетела с трассы и загорелась. Погибли два человека
31-10-2022, 09:34
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли двое

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
Сегодня, 09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
24-02-2026, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
24-02-2026, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
Наверх