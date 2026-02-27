В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека

Вечером 26 февраля 2026 года, примерно в 18:00, на 120-м километре шоссе, соединяющего Санкт-Петербург и Псков, в Лужском районе Ленинградской области, произошла авария.

Предварительно установлено то, что водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf утратил контроль над управлением. В результате этого автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania. За рулем грузовика находился мужчина, 1976 года рождения. После столкновения Scania съехала в придорожный кювет.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель и один из пассажиров Volkswagen Golf скончались на месте от полученных травм до прибытия медиков.

Другой пассажир Volkswagen Golf, находившийся на заднем сиденье, был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Личности погибших и пострадавшего в настоящее время выясняются.

Проводится проверка по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства инцидента.