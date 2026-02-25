ента новостей

В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали мигранта, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении пожилой женщины

В деревне Кукуй Киришского района Ленинградской области 23 февраля около часа ночи в полицию поступило заявление о преступлении, совершенном против 63-летней местной жительницы.

Правоохранители быстро установили причастность к инциденту 43-летнего уроженца Средней Азии, который находился в доме потерпевшей в качестве гостя.

Полицейские задержали подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, на территории сельской фермы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по первой части 131-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в соответствии с 91-й статьей Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Все по теме: Ленобласть, Киришский район, изнасилование, мигранты, пенсионеры
